Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gözden Kaçmasın Günde 5 saat çalışana ev bedava: Türklerden vize de istemiyor

Günde 5 saat çalışana ev bedava: Türklerden vize de istemiyor

Patagonya’nın gözde şehirlerinden birinde başlatılan gönüllülük programı, seyahat masrafını düşürmek isteyenlere dikkat çeken bir fırsat sunuyor. Belirli işlere haftada 25 saat yardım eden gezginlere konaklama ve kahvaltı ücretsiz veriliyor. Türkiye’den gidenler için vize de gerekmiyor.

Kaynak: Diğer
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Günde 5 saat çalışana ev bedava: Türklerden vize de istemiyor - Resim: 1

PATAGONYA’DA KONAKLAMANIN YOLU DEĞİŞTİ
Arjantin’in doğasıyla ünlü San Carlos de Bariloche kentindeki butik bir hostel, gezginlere yönelik “iş takası” programıyla dikkat çekiyor. Katılımcılar belirli işlerde yardımcı olmaları karşılığında konaklama ücreti ödemiyor.

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Günde 5 saat çalışana ev bedava: Türklerden vize de istemiyor - Resim: 2

GÜNDE YAKLAŞIK 5 SAAT YETERLİ
Worldpackers üzerinden yürütülen programda gönüllülerden haftada toplam 25 saat çalışmaları isteniyor. Bu da günlük ortalama 5 saate denk geliyor. Programın süresi ise 3 haftaya kadar çıkabiliyor.

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Günde 5 saat çalışana ev bedava: Türklerden vize de istemiyor - Resim: 3

KONAKLAMA VE KAHVALTI ÜCRETSİZ
Programa kabul edilen gezginlere paylaşımlı odada ücretsiz konaklama ve günlük kahvaltı sağlanıyor. Gönüllüler yemek servisi, resepsiyon ve temizlik gibi günlük işlerde hostele destek oluyor.

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Günde 5 saat çalışana ev bedava: Türklerden vize de istemiyor - Resim: 4

HAFTADA 2 GÜN TAMAMEN SERBEST
Katılımcılara haftada 2 gün izin hakkı tanınıyor. Böylece gönüllüler boş günlerinde Patagonya’nın gölleri, dağları ve doğal güzellikleriyle ünlü çevresini keşfetme fırsatı bulabiliyor.

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Günde 5 saat çalışana ev bedava: Türklerden vize de istemiyor - Resim: 5

İNTERNETTEN BİSİKLETE EK İMKANLAR
Ücretsiz konaklama ve kahvaltının yanında yüksek hızlı internet, çamaşırhane ve bisiklet kullanımı gibi olanaklar da sunuluyor. Bazı bölgesel turlar ve mekanlarda indirim imkanları da bulunuyor.

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Günde 5 saat çalışana ev bedava: Türklerden vize de istemiyor - Resim: 6

BAŞVURU İÇİN 2 TEMEL ŞART
Programa tek başına seyahat edenler ve çiftler başvurabiliyor. Katılımcıların en az 2 hafta kalabilmesi ve misafirlerle iletişim kurabilecek seviyede İngilizce veya İspanyolca bilmesi gerekiyor. Uçak bileti ve diğer kişisel seyahat masrafları ise gezginlere ait.

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