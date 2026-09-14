Günde 5 saat çalışana ev bedava: Türklerden vize de istemiyor

İNTERNETTEN BİSİKLETE EK İMKANLAR

Ücretsiz konaklama ve kahvaltının yanında yüksek hızlı internet, çamaşırhane ve bisiklet kullanımı gibi olanaklar da sunuluyor. Bazı bölgesel turlar ve mekanlarda indirim imkanları da bulunuyor.