Günde 20 çift üretiyor, 12 metrekarelik atölyeden dünyaya açılıyor

"Teknoloji geliştikçe çıraklar gelmiyor"

İşini severek yaptığını söyleyen Eriş, meslekte eleman yetiştirilememesinin önemli bir sorun haline geldiğini belirterek, "İşimi severek yapıyorum. Parçaları bir araya getirip bir ürün ortaya çıkardığımda mutlu oluyorum. Ürünleri üretirken kendim giyecekmişim gibi özen gösteriyorum. Bu da bana ayrı bir mutluluk veriyor. Ancak son yıllarda meslek yavaş yavaş yok olmaya başladı. Çırak yetiştiremiyoruz. Teknoloji geliştikçe gençler bu işe ilgi göstermiyor. Biz de elimizden geldiğince mesleğimizi yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.