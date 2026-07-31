Gümüş fiyatları, ons başına 59 dolar seviyesini test etmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi. Sabah saatlerinde 58,60 dolar civarında dengelenen fiyatlar için analistler, teknik görünüm ve sanayi talebinin yükselişi desteklediğini ifade ediyor.
Gümüş için kritik rakam verildi: Uzmanlardan önemli açıklamalar
Gümüş fiyatlarında kritik seviyeye dikkat çeken uzmanlar, bu eşiğin aşılması halinde piyasada yeni bir dönemin başlayabileceğini belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
59 dolar seviyesi kritik
Uzmanlara göre gümüşte teknik göstergeler yükseliş eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor. Boğa bayrağı ve yükselen üçgen formasyonlarının öne çıktığı belirtilirken, 59 dolar seviyesinin aşılması halinde 60 dolar hedefinin test edilebileceği değerlendiriliyor.
Sanayi talebi fiyatları destekliyor
Gümüşteki yükselişte güneş enerjisi ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü sanayi talebinin etkili olduğu belirtiliyor.
Ayrıca yatırımcıların gümüşü enflasyona ve para birimlerindeki değer kaybına karşı koruyucu bir yatırım aracı olarak görmesi de talebi artırıyor.
Fed ve doların seyri yakından izleniyor
Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararları ile doların seyrine çevrilmiş durumda. Analistler, dolarda yaşanabilecek olası zayıflamanın gümüş fiyatlarını destekleyebileceğini ifade ediyor.
Bununla birlikte merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik gelişmelerin fiyatlarda dalgalanmaya neden olabileceği de belirtiliyor.
Güncel gümüş fiyatları
TSİ 13.56 itibarıyla ons gümüş yüzde 1,81 düşüşle 57,92 dolar, gram gümüş ise yüzde 1,7 değer kaybederek 88,51 TL seviyesinden işlem gördü.
Not: Bu haberde yer alan bilgi ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.