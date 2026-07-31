Yeniçağ Gazetesi
31 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Gümüş için kritik rakam verildi: Uzmanlardan önemli açıklamalar

Gümüş için kritik rakam verildi: Uzmanlardan önemli açıklamalar

Gümüş fiyatlarında kritik seviyeye dikkat çeken uzmanlar, bu eşiğin aşılması halinde piyasada yeni bir dönemin başlayabileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş için kritik rakam verildi: Uzmanlardan önemli açıklamalar - Resim: 1

Gümüş fiyatları, ons başına 59 dolar seviyesini test etmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi. Sabah saatlerinde 58,60 dolar civarında dengelenen fiyatlar için analistler, teknik görünüm ve sanayi talebinin yükselişi desteklediğini ifade ediyor.

1 8
Gümüş için kritik rakam verildi: Uzmanlardan önemli açıklamalar - Resim: 2

59 dolar seviyesi kritik

Uzmanlara göre gümüşte teknik göstergeler yükseliş eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor. Boğa bayrağı ve yükselen üçgen formasyonlarının öne çıktığı belirtilirken, 59 dolar seviyesinin aşılması halinde 60 dolar hedefinin test edilebileceği değerlendiriliyor.

2 8
Gümüş için kritik rakam verildi: Uzmanlardan önemli açıklamalar - Resim: 3

Sanayi talebi fiyatları destekliyor

Gümüşteki yükselişte güneş enerjisi ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü sanayi talebinin etkili olduğu belirtiliyor.

3 8
Gümüş için kritik rakam verildi: Uzmanlardan önemli açıklamalar - Resim: 4

Ayrıca yatırımcıların gümüşü enflasyona ve para birimlerindeki değer kaybına karşı koruyucu bir yatırım aracı olarak görmesi de talebi artırıyor.

4 8
Gümüş için kritik rakam verildi: Uzmanlardan önemli açıklamalar - Resim: 5

Fed ve doların seyri yakından izleniyor

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararları ile doların seyrine çevrilmiş durumda. Analistler, dolarda yaşanabilecek olası zayıflamanın gümüş fiyatlarını destekleyebileceğini ifade ediyor.

5 8
Gümüş için kritik rakam verildi: Uzmanlardan önemli açıklamalar - Resim: 6

Bununla birlikte merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik gelişmelerin fiyatlarda dalgalanmaya neden olabileceği de belirtiliyor.

6 8
Gümüş için kritik rakam verildi: Uzmanlardan önemli açıklamalar - Resim: 7

Güncel gümüş fiyatları

TSİ 13.56 itibarıyla ons gümüş yüzde 1,81 düşüşle 57,92 dolar, gram gümüş ise yüzde 1,7 değer kaybederek 88,51 TL seviyesinden işlem gördü.

7 8
Gümüş için kritik rakam verildi: Uzmanlardan önemli açıklamalar - Resim: 8

Not: Bu haberde yer alan bilgi ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro