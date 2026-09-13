Güller ve Günahlar’ın yeni sezon ilk bölümü izleyicileri ikiye böldü.
Güller ve Günahlar 33. bölüm izleyiciyi ikiye böldü: 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Güller ve Günahlar’ın yeni sezon ilk bölümü izleyicileri ikiye böldü. Serhat ve Zeynep’in Bulgaristan’da Kader’in peşine düştüğü 33. bölüm sonrası gözler 34. bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Güller ve Günahlar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Kaynak: Diğer
Serhat ve Zeynep’in Bulgaristan’da Kader’in peşine düştüğü 33. bölüm sonrası gözler 34. bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Güller ve Günahlar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrollerini üstlendiği Güller ve Günahlar dizisi, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmayı sürdürüyor.
Mynet'in haberine göre, yapımın ekranlara gelen 33. bölümü izleyici kitlesi arasında farklı tepkilere ve fikir ayrılıklarına yol açtı. Heyecanla beklenen 34. bölümün tanıtım fragmanı ise henüz izleyiciyle paylaşılmadı.
Kanal D ekranlarının beğenilen yapımı Güller ve Günahlar, yeni sezon macerasına hızlı bir giriş yaptı. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı bu popüler dizinin oyuncu kadrosu, katılan yeni karakterlerle birlikte daha da zenginleşti.
Baysel, “Bomba gibi bir sezon geliyor” derken, Yıldırım ise sezonun açılış bölümünün çok güçlü olduğunu söyledi.
Güller ve Günahlar 33. bölümde, Zeynep'i düğün günü bir başına bırakmak zorunda kalan Serhat, Kader'in peşine düştü.
Birbirlerinden habersiz geldikleri Bulgaristan'da karşılaşan Zeynep ile Serhat, birlikte Kader'i aramaya başladılar. Bekir'in Serhat'a çalıştığını öğrenen Cihan, onun ölüm emrini verdi.
Olup biteni avukatından haber alan ve Zeynep'in katil olmakla suçlandığını öğrenen Serhat, Sonay'dan karısını İstanbul'a götürmesini istedi. Zeynep'i arabaya bindirmeyin yolunu bulan Serhat, sonunda Kader'e ulaştı.
Güller ve Günahlar 33. bölüm seyirciyi ise ikiye böldü. Sezonun ilk bölümü kimisi için 'hayal kırıklığı' oldu. Kimi ise bölümü çok beğendiğini söyledi.