Güller ve Günahlar 33. bölüm izleyiciyi ikiye böldü: 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının beğenilen yapımı Güller ve Günahlar, yeni sezon macerasına hızlı bir giriş yaptı. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı bu popüler dizinin oyuncu kadrosu, katılan yeni karakterlerle birlikte daha da zenginleşti.