Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD’de tutuklanan Umut Altaş’ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışmaları başlatıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Umut Altaş’ın işaret ettiği noktalarda arama başlatıldı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. ABD’de tutuklanan Umut Altaş’ın işaret ettiği bölgelerde Tunceli’de JÖAK ve JAK ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yer altı görüntüleme cihazlarıyla yapılan taramalarda şüpheli noktalar tek tek inceleniyor.Kaynak: ANKA
Tunceli merkezde Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü civarında Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kapsamlı inceleme yapılıyor.
Gülistan Doku’nun bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar Tunceli genelinde farklı noktalarda sürdürülüyor. İçişleri ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı JAK ekipleri, yer altı görüntüleme cihazlarıyla bölgede tarama gerçekleştiriyor.
Arama çalışmalarına JASAT, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’ndan getirilen kadavra köpekleri de destek veriyor.
Umut Altaş’ın daha önce verdiği ifadelerde, üniversite çevresi, ıssız alanlar, Aktuluk Mahallesi, Bayraktepe ve su arıtma tesisi çevresindeki bölgelerin incelenmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Bu açıklamaların ardından ekipler, özellikle daraltılmış baz verileri ve şüpheli noktalar üzerinde yoğunlaştı.
Kızılötesi ve yer altı tarama cihazlarıyla yapılan çalışmalarda, şüpheli alanlar üç boyutlu olarak incelenerek detaylı analiz ediliyor.
12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, eski polis memuru Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer, Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Altaş ve Ferhat Güven tutuklanmıştı.