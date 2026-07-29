Guardiola, Pirlo, Baggio'nun formasını giydiği 115 yıllık efsane kulüp iflas etti

İTALYAN FUTBOLU BÜYÜK BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ

Serie A ile Serie B arasında uzun yıllar mücadele eden Brescia Calcio'nun iflası, İtalyan futbolunda son yılların en dikkat çeken finansal çöküşlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

114 yıllık kulübün tasfiye edilmesiyle birlikte İtalya futbolunun tarihi ekiplerinden biri resmen tarihe karışmış oldu.