Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola ve Sandro Tonali gibi yıldızların formasını giydiği Brescia, finansal sorunların ardından faaliyetlerini sonlandırdı.
Guardiola, Pirlo, Baggio'nun formasını giydiği 115 yıllık efsane kulüp iflas etti
İtalya futbolunun köklü kulüplerinden Brescia Calcio, mali krizden çıkamadı. Brescia Mahkemesi, yaklaşık 20 milyon euro borcu bulunan 115 yıllık kulübün iflasına karar verdi.Furkan Çelik
115 YILLIK TARİH SONA ERDİ
Brescia Mahkemesi, yaklaşık 20 milyon euro borç yükü altındaki Brescia Calcio'nun iflasına hükmetti.
Kararla birlikte İtalyan futbolunun en köklü ekiplerinden Brescia profesyonel liglere veda ederken 115 yıllık kulübün tasfiye süreci resmen başladı.
ÇÖKÜŞÜN PERDE ARKASI
Kulübün mali krizi, yaklaşık bir buçuk yıl önce maaş ve vergi ödemelerinde tespit edilen usulsüzlüklerle derinleşti.
Soruşturmaların ardından Brescia'nın 8 puanı silindi. Küme düşen kulüp, Serie C'ye katılım şartlarını da yerine getiremeyince federasyon lisansını kaybetti ve profesyonel futbol sisteminin dışında kaldı.
MAHKEME YENİDEN YAPILANMAYI YETERLİ GÖRMEDİ
Kulüp sahibi Massimo Cellino'nun yeniden yapılandırma girişimleri ve alacaklılarla yapılan görüşmeler de sonuç vermedi.
Mahkeme, Brescia'nın "açık bir ödeme aczi içinde" olduğuna karar vererek kulübün faaliyetlerini sürdürebilecek bir mali yapıya sahip olmadığına hükmetti.
İTALYAN FUTBOLUNA DAMGA VURAN İSİMLER YETİŞTİRDİ
Brescia, tarihinde dünya futboluna damga vuran birçok yıldızın kariyerinde önemli bir yere sahip oldu.
Roberto Baggio, kariyerinin son döneminde bu formayı giyerken, Andrea Pirlo profesyonel futbol sahnesine Brescia'da adım attı.
Pep Guardiola futbolculuk kariyerinde İtalyan ekibinin formasını terletirken, son yılların en önemli İtalyan orta sahalarından Sandro Tonali de burada yetişerek Avrupa futboluna kazandırıldı.
İTALYAN FUTBOLU BÜYÜK BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ
Serie A ile Serie B arasında uzun yıllar mücadele eden Brescia Calcio'nun iflası, İtalyan futbolunda son yılların en dikkat çeken finansal çöküşlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
114 yıllık kulübün tasfiye edilmesiyle birlikte İtalya futbolunun tarihi ekiplerinden biri resmen tarihe karışmış oldu.