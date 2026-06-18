Rockstar Games, uzun süredir merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6) için ön sipariş tarihini resmen duyurdu. Şirketin açıklamasına göre oyun 25 Haziran’da ön siparişe çıkacak.
GTA 6’nın ön sipariş tarihi açıklandı: Milyonlarca oyunsever bekliyor
Milyonlarca oyunseverin beklediği GTA 6 için kritik tarih belli oldu. Oyunun geliştiricisi Rockstar, merakla beklenen oyunun ön sipariş tarihini duyurdu. Ayrıca oyunun PC’ye ne zaman çıkacağı belirsizliğini koruyor.Kaynak: Haber Merkezi
Ön sipariş sürecinin başlamasıyla birlikte, oyuna dair farklı paketlerin (Standart, Deluxe veya Collector’s Edition gibi) ve bu paketlere özel oyun içi bonusların da detaylandırılması bekleniyor. Oyuncular, 25 Haziran’dan itibaren favori platform mağazaları üzerinden satın alım işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
PC KULLANICILARI ÖN SİPARİŞ VEREBİLECEK Mİ?
Her büyük Rockstar Games çıkışında olduğu gibi, bu oyunda da platformlar arasında aşamalı bir strateji izleniyor. Yapılan duyurulara göre, 25 Haziran’da başlayacak olan GTA 6 ön sipariş dönemi ilk aşamada yalnızca yeni nesil konsol sahiplerini kapsayacak.
PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcıları ilk günden itibaren siparişlerini verebilecek.
PC sürümü için ise henüz net bir ön sipariş ya da çıkış tarihi paylaşılmadı. Rockstar, bilgisayar optimizasyonuna daha fazla zaman ayırmak adına PC sürümünü her zaman olduğu gibi biraz daha ileri bir tarihe ertelemiş durumda.
GTA 6’NIN FİYATI BELLİ Mİ?
GTA VI için ön sipariş tarihi netleşmiş olsa da oyunun fiyatına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Son aylarda bazı sektör analistleri GTA 6'nın 80 ila 100 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini öne sürmüştü. Ancak Rockstar Games, ön sipariş duyurusunda resmi satış fiyatını açıklamadı.
GTA 6 NE ZAMAN YAYINLACAK?
Rockstar Games’in planlamalarına göre Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde resmi olarak raflardaki yerini alacak. Şirket, oyunun kalitesini en üst seviyede tutmak ve oyuncularda hayal kırıklığı yaratmamak adına geçmişte birkaç kez takvim değişikliğine gitmişti; ancak Kasım 2026 tarihi artık nihai hedef olarak korunuyor.
GTA 6’NIN BAŞ KARAKTERLERİ KİMLER?
Rockstar Games'in paylaştığı bilgilere göre GTA 6, serinin şimdiye kadarki en büyük ve en sürükleyici evrimi olarak konumlandırılıyor. Oyun, Vice City'nin neon ışıklarıyla dolu sokaklarının yanı sıra Leonida eyaletini de kapsayan geniş bir açık dünyada geçecek.
Hikayenin merkezinde ise Bonnie ve Clyde tarzında suç ortaklığı yapan iki karakter yer alacak. Paylaşılan kapak görsellerinde bu iki karakter, Lucia Caminos ve Jason Duval da yer alıyor.