GTA 6’nın fiyatı ile ilgili çok konuşulacak iddia: Ön siparişe kısa süre kala ortaya çıktı

DonanımHaber'in derlediği habere göre, aynı listede RS5 kodlu başka bir versiyonun da 199,99 euro fiyatla yer aldığı görülüyor. Bu sürümün koleksiyoncu paketi olabileceği değerlendirilse de, Rockstar Games tarafından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmış değil.