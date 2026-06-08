Yeniçağ Gazetesi
08 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Granikos savaş alanı için kritik karar: Resmen tescillendi

Granikos savaş alanı için kritik karar: Resmen tescillendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği bölgenin tarihi sit alanı olarak tescillendiğini duyurdu.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Granikos savaş alanı için kritik karar: Resmen tescillendi - Resim: 1

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı ilk büyük zaferini elde ettiği ve Asya seferlerinin başlangıcını simgeleyen Granikos Savaş Alanı'nın artık koruma altında olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, bu kararın hem tarih bilimine hem de kültür turizmine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

1 5
Granikos savaş alanı için kritik karar: Resmen tescillendi - Resim: 2

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde yer alan alan, yapılan arkeolojik araştırmalar, yüzey incelemeleri ve antik kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda değerlendirildi.

2 5
Granikos savaş alanı için kritik karar: Resmen tescillendi - Resim: 3

Elde edilen bulguların ardından Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bölgenin tarihi sit alanı olarak korunmasına karar verildi.

3 5
Granikos savaş alanı için kritik karar: Resmen tescillendi - Resim: 4

Tarihçiler tarafından dünya tarihinin en kritik askeri çatışmalarından biri olarak görülen Granikos Savaşı, Büyük İskender'in Perslere karşı kazandığı ilk büyük başarı olarak biliniyor. Bu zafer, Makedon hükümdarının Anadolu'dan başlayarak Asya'nın içlerine uzanan fetih sürecinin önünü açmıştı.

4 5
Granikos savaş alanı için kritik karar: Resmen tescillendi - Resim: 5

Alınan koruma kararıyla birlikte bölgenin kültür turizmine kazandırılması, mevcut kültür rotalarına dahil edilerek daha fazla ziyaretçiye ulaşması ve ilerleyen dönemde yapılacak çevre düzenlemeleriyle turizme açılması hedefleniyor.

5 5
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro