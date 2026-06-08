Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı ilk büyük zaferini elde ettiği ve Asya seferlerinin başlangıcını simgeleyen Granikos Savaş Alanı'nın artık koruma altında olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, bu kararın hem tarih bilimine hem de kültür turizmine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.
Granikos savaş alanı için kritik karar: Resmen tescillendi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği bölgenin tarihi sit alanı olarak tescillendiğini duyurdu.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde yer alan alan, yapılan arkeolojik araştırmalar, yüzey incelemeleri ve antik kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda değerlendirildi.
Elde edilen bulguların ardından Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bölgenin tarihi sit alanı olarak korunmasına karar verildi.
Tarihçiler tarafından dünya tarihinin en kritik askeri çatışmalarından biri olarak görülen Granikos Savaşı, Büyük İskender'in Perslere karşı kazandığı ilk büyük başarı olarak biliniyor. Bu zafer, Makedon hükümdarının Anadolu'dan başlayarak Asya'nın içlerine uzanan fetih sürecinin önünü açmıştı.
Alınan koruma kararıyla birlikte bölgenin kültür turizmine kazandırılması, mevcut kültür rotalarına dahil edilerek daha fazla ziyaretçiye ulaşması ve ilerleyen dönemde yapılacak çevre düzenlemeleriyle turizme açılması hedefleniyor.