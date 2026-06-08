Granikos savaş alanı için kritik karar: Resmen tescillendi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı ilk büyük zaferini elde ettiği ve Asya seferlerinin başlangıcını simgeleyen Granikos Savaş Alanı'nın artık koruma altında olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, bu kararın hem tarih bilimine hem de kültür turizmine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.