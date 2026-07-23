Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Gram gram servet: 125 gramı 70 TL olan “mavi altın” Türkiye’yi sardı

Gram gram servet: 125 gramı 70 TL olan “mavi altın” Türkiye’yi sardı

Yüksek getirisiyle dikkat çeken maviyemiş üretimi hızla artarken, uzmanlar iç talep için üretimin 10 katına çıkarılması gerektiğini söylüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Gram gram servet: 125 gramı 70 TL olan “mavi altın” Türkiye’yi sardı - Resim: 1

Rize’de başlayan maviyemiş (blueberry) üretimi Türkiye geneline yayılmaya başladı. Yüksek ekonomik değeriyle öne çıkan ürün, çiftçinin yeni gözdesi haline gelirken “mavi altın” olarak anılmaya başladı.

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Gram gram servet: 125 gramı 70 TL olan “mavi altın” Türkiye’yi sardı - Resim: 2

Rize’den tüm Türkiye’ye yayıldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Türkiye’de maviyemiş üretiminin 2000 yılında başladığını ve ilk adaptasyon çalışmalarının Rize’nin İkizdere ilçesinde yapıldığını belirtti. İlk meyvelerin ise 2003 yılında alındığı ifade edildi.

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Gram gram servet: 125 gramı 70 TL olan “mavi altın” Türkiye’yi sardı - Resim: 3

Karadeniz’in ardından Bursa, İstanbul ve daha sonra Akdeniz illerine yayılan üretim, günümüzde Antalya, Adana ve Mersin gibi bölgelerde saksıda bile yapılabiliyor.

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Gram gram servet: 125 gramı 70 TL olan “mavi altın” Türkiye’yi sardı - Resim: 4

Dünya genelinde büyük ilgi

Dünya genelinde maviyemiş üretiminin hızla arttığını belirten Çelik, üretimin 300 bin tondan 2,2 milyon tona yükseldiğini söyledi. Özellikle saksıda üretim imkanı sayesinde birçok ülkenin bu alana yöneldiği ifade edildi.

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Gram gram servet: 125 gramı 70 TL olan “mavi altın” Türkiye’yi sardı - Resim: 5

Türkiye’de hedef 100 bin ton

Türkiye’de yaklaşık 12 bin ton üretim yapıldığını belirten Çelik, iç talebin karşılanabilmesi için üretimin 100 bin tona çıkarılması gerektiğini vurguladı. Mevcut üretimin hedefin oldukça altında olduğu kaydedildi.

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Gram gram servet: 125 gramı 70 TL olan “mavi altın” Türkiye’yi sardı - Resim: 6

125 gramı 70 TL’ye satılıyor

Piyasada maviyemiş fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu belirten Çelik, ürünün 125 gramının 60 ila 70 TL arasında satıldığını ifade etti. Küçük alanlarda bile yüksek kazanç sağlayan ürünün, özellikle çay ve fındığın ekonomik olmadığı bölgelerde alternatif olabileceği belirtildi.

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Gram gram servet: 125 gramı 70 TL olan “mavi altın” Türkiye’yi sardı - Resim: 7

Saksıda üretim yaygınlaşıyor

Toprak yapısının uygun olmadığı bölgelerde özel sistemlerle saksıda üretimin mümkün olduğunu belirten uzmanlar, bu yöntemin maliyetli olsa da doğru planlama ile verimli hale getirilebildiğini söyledi.

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Gram gram servet: 125 gramı 70 TL olan “mavi altın” Türkiye’yi sardı - Resim: 8

Maviyemişin yüksek getirisi ve geniş üretim alanına uyum sağlaması nedeniyle önümüzdeki yıllarda Türkiye’de daha da yaygınlaşması bekleniyor.

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