Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve yurt içindeki ekonomik dinamikler, emtia piyasasını yeniden ana gündem maddesi haline getirdi.
Gram altının ne zaman 12 bin lira olacağını açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi
Ekonomist Tuna Kaya, ons altın ve Dolar/TL'nin çift motorlu etkisiyle 7 ayın zirvesine tırmanan gram altında rallinin süreceğini ifade etti. Kaya, altının 12 bin lira olacağı zamanı da açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomist Tuna Kaya’nın değerlendirmelerine göre, gram altın hem ons altının küresel çapta güçlenmesi hem de Dolar/TL kurundaki kademeli artışın oluşturduğu "çift motor" etkisiyle son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak dikkat çekici bir ivme yakaladı.
YIL SONU İÇİN HEDEF 12 BİN LİRA
Tuna Kaya, 6.500 TL psikolojik barajını geride bırakan gram altının, yıl sonu ve orta vadeli projeksiyon dahilinde 7.000 TL ile 12.000 TL geniş bandına kadar uzanabilecek güçlü bir ralli potansiyeli taşıdığını belirtiyor.
Yükselişin küresel bacağını oluşturan ons altın tarafında ise ABD iş gücü piyasasındaki soğuma, Fed'in faiz indirim döngüsüne dair beklentiler ve merkez bankalarının aralıksız fiziki altın alımları fiyatları yukarı iterken; 4.200 dolar üzerindeki haftalık kapanışların korunması durumunda ilk etapta 4.350 dolar, orta ve uzun vadede ise 4.500-5.500 dolar bandının hedeflendiği ifade ediliyor.
Tuna Kaya, piyasalardaki genel portföy stratejisine de değinen Kaya, nakit dolarda beklemenin bir yatırım aracı olmadığını, aksine enflasyon karşısında parayı erittiğini vurguluyor.
Dolar yerine emtialara yönelmenin önemine vurgu yapan Tuna Kaya, altın-gümüş rasyosunun 68 seviyelerine gerilemesinin, gümüşün altına kıyasla daha yüksek bir getiri potansiyeli sunduğunu gösterdiğini söyledi.
Ons gümüşte kısa ve orta vadede 65-70 dolar seviyeleri öne çıkarken, uzun vadeli projeksiyonda 150-200 dolar bantları hedefleniyor. Yatırımcıların panik alımlardan (FOMO) ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durarak değerli metaller, hisse senetleri ve nakit dengesini gözeten kademeli bir sepet stratejisi izlemeleri öneriliyor.
NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.