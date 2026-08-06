Gram altının ne zaman 12 bin lira olacağını açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi

Ekonomist Tuna Kaya’nın değerlendirmelerine göre, gram altın hem ons altının küresel çapta güçlenmesi hem de Dolar/TL kurundaki kademeli artışın oluşturduğu "çift motor" etkisiyle son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak dikkat çekici bir ivme yakaladı.