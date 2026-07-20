Gram altının 6.000 TL, ons altının ise 4.000 dolar barajına takılarak dar bir bantta sıkışması, yatırımcıların zihninde bu seviyelerden altın alınıp alınmayacağı ya da düşüşün devam edip etmeyeceği sorularını gündeme getirdi.
Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Ekonomist Sefer Şener rakam verdi
Ekonomist Sefer Şener, altındaki sıkışmaya dikkat çekerek Eylül'de Fed'den faiz artışı gelmesi halinde gram altının geleceği seviyeyi açıkladı. Şener, elinde nakit olanlar için %50 alım stratejisini açıklarken gümüş için de risk uyarısında bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomist Sefer Şener, Ümit Buget’e gerçekleştirdiği açıklamalarda, piyasaların kilitlendiği Eylül ayı ABD Merkez Bankası (Fed) kararı öncesinde altın ve gümüş yatırımcılarına kritik stratejiler sundu.
PİYASADAKİ MEVCUT DURUM VE DİRENÇ SEVİYELER
Piyasalardaki belirsizliğe ve jeopolitik gerilimlere dikkat çeken Ekonomist Sefer Şener, altının yukarı yönlü hareketinin önünde önemli dirençler bulunduğunu belirtti. Gram altında 6.000 TL, ons bazında ise 4.000 dolar seviyelerinde güçlü bir direnç oluşmuş durumda. Bölgesel çatışmalar ve jeopolitik riskler fiyatları yukarı itmeye çalışsa da piyasalar asıl yönü belirlemek için tamamen Fed’in Eylül ayında alacağı karara odaklanmış bulunuyor.
5.500 LİRA SEVİYELERİNE GELEBİLİR
Eylül ayında Fed’den gelebilecek olası bir faiz artırımı kararının altın fiyatlarını aşağı çekebileceği uyarısında bulunan Şener, Eylül'de Fed tarafında beklenen faiz artışının gelmesi halinde ons bazında 4.000 doların altının, gram bazında ise yeniden 5.500 TL seviyelerinin görülebileceğini ifade etti. Bu durumun yatırımcılar açısından temkinli olunması gereken bir handikap olduğunu vurguladı.
YATIRIMCILAR İÇİN EYLÜL FORMÜLÜ VE MALIYET DÜŞÜRME STRATEJİSİ
Ekonomist Sefer Şener, hem yüksek fiyattan altın alıp zararda bekleyenler hem de elinde Türk lirası nakdi bulunanlar için uygulanabilecek hareket planlarını detaylandırdı. Daha önce 7.000 TL ile 8.000 TL gibi yüksek seviyelerden altın alan yatırımcılar, ellerinde ek TL kaynakları varsa mevcut 6.000 TL bandından kademeli alım yaparak ortalama maliyetlerini daha makul seviyelere çekebilirler.
Elinde TL tasarrufu bulunan yatırımcılar için ise riskleri bölerek hareket etmek en güvenli yol olarak öne çıkıyor. Bütçenin yarısıyla mevcut seviyelerden alım yapılırken, kalan yarısı Fed kararına saklanabilir. Faiz artışı gelip fiyatlar gerilerse kalan kısımla dip seviyelerden ikinci alım yapılabilir; faiz artışı gelmeyip yön hızla yukarı dönerse de elde kalan nakitle alım tamamlanarak yükseliş dalgası yakalanabilir.
Önemli Not: Haberde yer alan tüm analiz ve değerlendirmeler ekonomistin şahsi görüşleri olup kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.