Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Ekonomist Sefer Şener rakam verdi

YATIRIMCILAR İÇİN EYLÜL FORMÜLÜ VE MALIYET DÜŞÜRME STRATEJİSİ

Ekonomist Sefer Şener, hem yüksek fiyattan altın alıp zararda bekleyenler hem de elinde Türk lirası nakdi bulunanlar için uygulanabilecek hareket planlarını detaylandırdı. Daha önce 7.000 TL ile 8.000 TL gibi yüksek seviyelerden altın alan yatırımcılar, ellerinde ek TL kaynakları varsa mevcut 6.000 TL bandından kademeli alım yaparak ortalama maliyetlerini daha makul seviyelere çekebilirler.