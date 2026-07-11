Jeopolitik riskler, Fed'in faiz patikası ve teknoloji devlerindeki hareketlilik küresel piyasalarda kartları yeniden dağıtıyor. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı masaya yatıran ünlü ekonomist Tuna Kaya, yatırımcıları yakından ilgilendiren kritik dinamikleri paylaştı.
Gram altının 9 bin lira seviyelerine ne zaman geleceğini açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi
Altın fiyatlarındaki geri çekilmeleri uzun vadeli yatırımcılar için büyük bir fırsat olarak nitelendiren ekonomist Tuna Kaya, ons ve gram altındaki kritik alım seviyelerini açıklayarak yıl sonu hedeflerini aktardı.Baran Yalçın
İran ve ABD arasındaki gerilimin şimdilik durulmasının piyasalara nefes aldırdığını belirten Kaya; petrol, dolar endeksi, tahvil faizleri ve değerli metallerdeki kritik eşiklere dikkat çekti. Deneyimli ekonomiste göre, altın ve gümüşte yaşanan geri çekilmeler uzun vadeli yatırımcılar için birer kayıp değil, aksine büyük birer toplama fırsatı.
'RESMİ RAKAMLARIN 15 KATI ALTIN ALINIYOR'
Piyasanın arkasındaki gizli elerle ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getiren Tuna Kaya, altın analisti Dimitri Speck’in verilerine atıfta bulundu. Merkez bankalarının resmi verilerin çok ötesinde, agresif bir gizli alım stratejisi yürüttüğünü belirten Kaya şu ifadeleri kullandı:
"Dünya Altın Konseyi ilk çeyrekte merkez bankalarının sadece 16 tonluk bir alım yaptığını raporladı. Ancak Londra’daki fiziki akışlar ve rezerv hareketleri incelendiğinde, bağımsız tahminler gerçek net alımın 244 tonu bulduğunu gösteriyor. Yani merkez bankaları aldıkları altını resmi sistemin dışında tutarak adeta gizliyor. Dünyanın en büyük alıcılarının bu agresif hamleleri piyasaya tam olarak yansıdığında altında büyük bir patlama yaşanabilir. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde ons altının 9.000 - 10.000 dolar seviyelerine tırmandığını görebiliriz."
‘YÜZDE 25 NAKİTLE BEKLEMEDEYİZ’
Ons altın yatırımcıları için teknik seviyeleri de paylaşan Kaya, kısa vadeli manipülasyonlara karşı uyardı:
Kritik Destek: Ons altında 4.000 dolar seviyesi artık çok güçlü bir kale. Olası manipülasyonlarla fiyatı 3.750 - 3.800 dolar bandına çekmek isteyebilirler.
Strateji: "Biz bu senaryoya hazırlıklıyız, bütçemizin %25'ini nakitte tutuyoruz. Eğer 4.000 doların altına bir sarkma yaşanırsa, 3.800'lü seviyelerden son büyük eklememizi yapacağız."
Yükseliş Sinyali: Yukarı yönlü hareket için eski zirve olan 4.400 doların aşılması gerekiyor. Ayrıca uzun vadeli trendi belirleyen 200 günlük hareketli ortalama olan 4.334 dolar seviyesi de kritik. Altın yeniden 4.300 doların üzerine yerleştiğinde yükseliş trendi resmiyet kazanacaktır. Altını orta ve uzun vadede satmak için hiçbir mantıklı gerekçe yok, yaşanan geri çekilmeler tamamen yeni bir yükselişin hazırlığı.
GRAM ALTINDA YIL SONU HEDEFİ: 9.000 TL
Ons altındaki bu projeksiyonun yurt içine ve gram altına yansımalarını da değerlendiren Tuna Kaya, kur baskısına da değindi:
"Gram altın tarafında 6.000 TL seviyesi çok güçlü bir destek noktası. Bu seviyelere doğru geri çekilmeler yeni alım fırsatıdır. Yukarıda ise ilk direnç 6.500 TL bölgesinde yer alıyor. Bu eski tepenin geçilmesiyle birlikte önce 7.800 TL zirvesi test edilecek, ardından yıl sonuna doğru gram altının 9.000 TL seviyesinin üzerine yerleştiğini göreceğiz. Unutmamak gerekir ki şu an dolar/TL kuru da baskılanıyor; hem onstaki hem de döviz kurundaki potansiyel hareket gram altını bu hedefe taşıyacaktır."