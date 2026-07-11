Gram altının 9 bin lira seviyelerine ne zaman geleceğini açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi

GRAM ALTINDA YIL SONU HEDEFİ: 9.000 TL

Ons altındaki bu projeksiyonun yurt içine ve gram altına yansımalarını da değerlendiren Tuna Kaya, kur baskısına da değindi:

"Gram altın tarafında 6.000 TL seviyesi çok güçlü bir destek noktası. Bu seviyelere doğru geri çekilmeler yeni alım fırsatıdır. Yukarıda ise ilk direnç 6.500 TL bölgesinde yer alıyor. Bu eski tepenin geçilmesiyle birlikte önce 7.800 TL zirvesi test edilecek, ardından yıl sonuna doğru gram altının 9.000 TL seviyesinin üzerine yerleştiğini göreceğiz. Unutmamak gerekir ki şu an dolar/TL kuru da baskılanıyor; hem onstaki hem de döviz kurundaki potansiyel hareket gram altını bu hedefe taşıyacaktır."