Gram altının 8 bin liraya geleceği seviyeyi açıkladı: Filiz Eryılmaz duyurdu

Eğer böyle olursa ki petrol fiyatları burada asıl barometre. Petrol fiyatlarının çatışmaya nasıl cevap verdiği çok kritik. Petrol yükseldikçe üretim maliyetleri artıyor, bu da enflasyonu yukarı taşıyor. Enflasyon yükseldiğinde merkez bankaları faiz indiremiyor, hatta artırmak zorunda kalabiliyor. Altının en büyük rakibi faiz olduğu için bu süreç altın üzerinde baskı oluşturuyor"