Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasalardaki yönü belirleyecek en kritik barometrenin petrol fiyatları ve merkez bankalarının faiz kararları olduğunu vurguladı. Eryılmaz, altındaki düşüşün arkasındaki teknik, psikolojik ve küresel nedenleri sıralayarak yatırımcılar için kritik seviyeleri açıkladı.
Gram altının 8 bin liraya geleceği seviyeyi açıkladı: Filiz Eryılmaz duyurdu
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altının durumu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Eryılmaz altının geleceği kritik seviyeleri açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Eryılmaz'a göre altının düşüşünü durduracak ya da yeniden yükselişe geçirecek en önemli unsur, çatışmaların nasıl şekilleneceği olacak:
"Altının düşmeye devam edip etmeyeceğini belirleyecek ana unsur tamamen savaşın ya da çatışmanın nasıl devam edeceği. Gerçekten masa devrildi mi, artık anlaşma ihtimali kalmadı mı, yoksa yeniden diplomasi mi devreye girecek? Bunun cevabı altının yönünü belirleyecek.
Eğer böyle olursa ki petrol fiyatları burada asıl barometre. Petrol fiyatlarının çatışmaya nasıl cevap verdiği çok kritik. Petrol yükseldikçe üretim maliyetleri artıyor, bu da enflasyonu yukarı taşıyor. Enflasyon yükseldiğinde merkez bankaları faiz indiremiyor, hatta artırmak zorunda kalabiliyor. Altının en büyük rakibi faiz olduğu için bu süreç altın üzerinde baskı oluşturuyor"
'DÜŞÜŞÜN TEK NEDENİ SAVAŞ DEĞİL'
Eryılmaz, altındaki geri çekilmenin yalnızca jeopolitik gelişmelerden kaynaklanmadığını belirterek teknik görünümün de bozulduğunu ifade etti.
Belirli destek seviyelerinin altına inilmesiyle satış baskısının hızlandığını söyleyen Eryılmaz, yatırımcı psikolojisinin de fiyatları aşağı çektiğini kaydetti.
"Teknik olarak önemli seviyelerin altına indik. Böyle dönemlerde kötü haberlerle birlikte satışlar daha da hızlanır. Bunun yanında yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmesi, küresel piyasalarda zarar eden yatırımcıların nakit oluşturmak için altın satması ve psikolojik satışlar da düşüşü hızlandırıyor"
EN İYİ SENARYODA DAHİ YIL SONU BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
8.000 TL seviyelerinden altın alan yatırımcıların durumuna değinen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, düşüş trendinin kırılması için petrol fiyatlarının yeniden 70-80 dolar bandına çekilmesi gerektiğini ifade etti. Petrolün 80 doların üzerinde kalması durumunda altındaki düşüşün süreceğini belirten Eryılmaz, gram altında 5.970 TL, ons altında ise 3.950 dolar seviyelerinin kritik birer eşik olduğunu, bu seviyelerin altındaki kapanışlarda satışların daha da derinleşebileceğini vurguladı.
‘GRAM ALTINDA 7.500 – 8.000 TL CİVARINI GÖREBİLİRİZ’
Savaşın yakın vadede bitmesi ve masanın tekrar kurulması durumunda oluşabilecek en iyi senaryoyu da paylaşan Eryılmaz, "Böyle bir durumda ons altında 4.600 - 4.800 dolar arasını, gram altında ise 7.500 - 8.000 TL civarını görebiliriz. Bu en iyi senaryo. Bir zamanlar yıl sonu için konuşulan 10.000 TL'li rakamlar artık uzak, olsa olsa en fazla bu seviyeler bulunur" diyerek beklentilerin düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi.
NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.