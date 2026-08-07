Piyasalardaki jeopolitik çalkantılar, savaş riskleri ve dev fonların manipülatif hamleleri sürerken, altın yatırımcısının merakla beklediği kritik öngörü Finansal Stratejist Barışcan Yücel’den geldi.
Gram altının 7200 liraya fırlayacağı zamanı açıkladı: Uzman isim tarih verdi
Finansal Stratejist Barışcan Yücel, gram altında 7.200 TL seviyesinin ana pivot olacağını belirterek rekor yükseliş için tarih verdi.Kaynak: Haber Merkezi
Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a konuşan Yücel, gram altının önümüzdeki süreçte ulaşacağı rekor seviyeyi açıklayarak piyasaların yön haritasını çizdi. Ünlü uzmana göre gram altında 7.200 TL seviyesi ana pivot (eksen) nokta haline gelecek ve fiyatlamalar bu kritik eşiğin üzerinde şekillenmeye başlayacak.
ONS ALTINDA 4.700 DOLAR HEDEFİ VE ALIM FIRSATLARI
Altının son dönemde yaşadığı sert dalgalanmalara rağmen orta ve uzun vadede hâlâ en güçlü korunma kalkanı olduğunu vurgulayan Barışcan Yücel, ons altın tarafındaki seviyelere dikkat çekti.
Kısa vadede 4.300 - 4.350 dolar bandının aşılması durumunda yükseliş momentumunun 4.700 dolara doğru ivmeleneceğini belirten Yücel, 4.000 dolar seviyesine yaşanacak olası sarkmaların ise yatırımcılar açısından kaçırılmayacak birer alım fırsatı sunduğunu ifade etti. Altının zaman zaman manipüle edilse dahi fiziki karşılığı olan somut bir değer olması sebebiyle merkez bankaları ve bireysel yatırımcıların odağında kalmaya devam edeceğini ekledi.
"KRİPTO VE DOLARDA KALAN YANAR" UYARISI
Portföyünü korumak isteyen vatandaşlara doğrudan seslenen Barışcan Yücel, yanlış varlık sınıflarında bekleyenlerin ciddi kayıplar yaşayacağını söyledi. Kripto paralara kontrolsüzce yönelenlerin büyük risk altında olduğunu belirten Yücel, agresif portföylerde dahi Bitcoin payının yüzde 5 ila 10 bandını geçmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Dolar ve Euro gibi döviz varlıklarında beklemenin de yatırımcıyı enflasyona ve mevduat getirisine yenik düşüreceğini vurgulayan uzman isim, mevcut enflasyon ve faiz dengesi dikkate alındığında Dolar/TL'nin fonksiyonel olarak 58 liranın üzerinde olması gerektiğini, kurun baskılanmasının ise üretici ve ihracatçı üzerinde sıkışma yarattığını savundu.
YENİ DÖNEMİN KAZANDIRACAK YATIRIM ARAÇLARI
Piyasalarda artık ezberlerin bozulduğu yeni bir döneme girildiğini ifade eden Yücel, parasının değerini korumak isteyenler için alternatif adresleri işaret etti.
Faiz hassasiyeti olmayan yatırımcılar için yüksek seviyelerdeki mevduat faizlerinin ve para piyasası fonlarının risksiz, pozitif bir getiri sunduğunu aktardı. Borsada genel yükselişten ziyade hisse ve sektör seçiminin hayati önem taşıyacağını belirten Yücel; tarım fonları, yenilenebilir enerji fonları, emtia (MTA) ürünleri ile altın ve gümüşün yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini vurguladı.