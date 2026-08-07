Gram altının 7200 liraya fırlayacağı zamanı açıkladı: Uzman isim tarih verdi

Dolar ve Euro gibi döviz varlıklarında beklemenin de yatırımcıyı enflasyona ve mevduat getirisine yenik düşüreceğini vurgulayan uzman isim, mevcut enflasyon ve faiz dengesi dikkate alındığında Dolar/TL'nin fonksiyonel olarak 58 liranın üzerinde olması gerektiğini, kurun baskılanmasının ise üretici ve ihracatçı üzerinde sıkışma yarattığını savundu.