Gram altında 5 aylık tablo yatırımcıları ikiye böldü: Düşüş mü yoksa fırsat mı?

Gram altında kritik tablo
Son 5 ayda altın fiyatları
sert dalgalandı
Yatırımcı ikiye bölündü:
Düşüş mü, fırsat mı?
Kasım 2025
En düşük: 5.500 TL
En yüksek: 6.000 TL
Altın yatay ve sınırlı hareket etti
Aralık 2025
En düşük: 5.800 TL
En yüksek: 6.400 TL
Yukarı yönlü hareket başladı
Ocak 2026
En düşük: 6.000 TL
En yüksek: 7.600 TL
Sert yükseliş dikkat çekti
Şubat 2026
En düşük: 7.000 TL
En yüksek: 7.600 TL
Yükseliş sonrası dengelenme
Mart 2026
En düşük: 5.843 TL
En yüksek: 8.250 TL
Dalgalanma zirve yaptı
Güncel durum
Gram altın: 6.240 TL
Zirveden geri çekilme dikkat çekiyor
Düşüş mü fırsat mı?
Uzmanlara göre
dalgalı seyir devam edebilir
Yatırımcılar için kritik dönem
Karar verirken dikkatli olun. Yatırım tavsiyesi değildir.