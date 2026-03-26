Gram altında 5 aylık tablo yatırımcıları ikiye böldü: Düşüş mü yoksa fırsat mı?

Gram altın son 5 ayda sert dalgalandı. 5.500 TL’den 8.250 TL’ye uzanan hareket yatırımcıyı ikiye böldü: Düşüş mü geliyor yoksa yeni fırsat mı doğuyor?

Baran Şükrü Çelik
Gram altında kritik tablo

Son 5 ayda altın fiyatları
sert dalgalandı

Yatırımcı ikiye bölündü:
Düşüş mü, fırsat mı?

Kasım 2025

En düşük: 5.500 TL
En yüksek: 6.000 TL

Altın yatay ve sınırlı hareket etti

Aralık 2025

En düşük: 5.800 TL
En yüksek: 6.400 TL

Yukarı yönlü hareket başladı

Ocak 2026

En düşük: 6.000 TL
En yüksek: 7.600 TL

Sert yükseliş dikkat çekti

Şubat 2026

En düşük: 7.000 TL
En yüksek: 7.600 TL

Yükseliş sonrası dengelenme

Mart 2026

En düşük: 5.843 TL
En yüksek: 8.250 TL

Dalgalanma zirve yaptı

Güncel durum

Gram altın: 6.240 TL

Zirveden geri çekilme dikkat çekiyor

Düşüş mü fırsat mı?

Uzmanlara göre
dalgalı seyir devam edebilir

Yatırımcılar için kritik dönem

Karar verirken dikkatli olun. Yatırım tavsiyesi değildir.

