17 Mayıs 2026 Pazar
Gram altın ve çeyrek altın hafta sonuna nasıl başladı? Kapalıçarşı'da güncel durum

Altın fiyatları 17 Mayıs 2026 Pazar günü yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.538 dolar seviyesinde işlem görürken, iç piyasada da gram altın ve diğer türlerde aşağı yönlü hareket öne çıktı.

Züleyha Öncü
Hafta sonu olması nedeniyle piyasalarda son kapanış verileri geçerliliğini korurken, yatırımcıların odağında yeni haftada ons altının yönü yer alıyor. Özellikle ABD’nin faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve güçlü dolar görünümü, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

İç piyasada ise gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında sınırlı düşüşler gözlenirken, piyasaların açılmasıyla birlikte fiyatların yönü küresel gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.

Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar Oldu?

Gram altın 6.626 TL alış ve 6.708 TL satış seviyelerinde işlem görürken, yeni çeyrek altın ise 10.856 TL alış ve 10.934 TL satış fiyatıyla öne çıkıyor.

Altın Fiyatları (alış – satış)

Has Altın: 6.659,97 – 6.688,28

Ons Altın: 4.537,9 – 4.538,6

USD/KG: 145.700 – 146.100

EUR/KG: 125.290 – 125.910

Gram ve Ayar Altın Fiyatları

Gram Altın: 6.626,67 – 6.708,34

22 Ayar: 6.058,58 – 6.333,87

14 Ayar: 3.639,59 – 4.847,38

Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Fiyatları

Yeni Çeyrek: 10.856 – 10.934

Eski Çeyrek: 10.656 – 10.807

Yeni Yarım: 21.712 – 21.861

Eski Yarım: 21.312 – 21.513

Yeni Tam: 43.290 – 43.581

Ata ve Büyük Altın Fiyatları

Yeni Ata: 44.422 – 44.718

Eski Ata: 43.956 – 44.296

Yeni Ata5: 221.444 – 227.452

Eski Ata5: 220.778 – 223.104

Yeni Gremse: 107.892 – 109.069

Eski Gremse: 106.293 – 107.932

Gümüş fiyatlarında yükseliş

Gümüş TL: 103,601 – 113,405

Gümüş Ons: 75,86 – 75,94

Altın fiyatlarında düşüş eğilimi sürerken, gümüş tarafında ise yükseliş dikkat çekti. Gümüş TL fiyatı yüzde 1’in üzerinde prim yaparken, ons gümüşte de sınırlı yükseliş görüldü.

Uzmanlar, yeni haftada açıklanacak küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin mesajların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Özellikle ons altındaki hareketlilik, gram altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi
