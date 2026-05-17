Hafta sonu olması nedeniyle piyasalarda son kapanış verileri geçerliliğini korurken, yatırımcıların odağında yeni haftada ons altının yönü yer alıyor. Özellikle ABD’nin faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve güçlü dolar görünümü, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.
Gram altın ve çeyrek altın hafta sonuna nasıl başladı? Kapalıçarşı'da güncel durum
Altın fiyatları 17 Mayıs 2026 Pazar günü yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.538 dolar seviyesinde işlem görürken, iç piyasada da gram altın ve diğer türlerde aşağı yönlü hareket öne çıktı.Züleyha Öncü
İç piyasada ise gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında sınırlı düşüşler gözlenirken, piyasaların açılmasıyla birlikte fiyatların yönü küresel gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.
Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar Oldu?
Gram altın 6.626 TL alış ve 6.708 TL satış seviyelerinde işlem görürken, yeni çeyrek altın ise 10.856 TL alış ve 10.934 TL satış fiyatıyla öne çıkıyor.
Altın Fiyatları (alış – satış)
Has Altın: 6.659,97 – 6.688,28
Ons Altın: 4.537,9 – 4.538,6
USD/KG: 145.700 – 146.100
EUR/KG: 125.290 – 125.910
Gram ve Ayar Altın Fiyatları
Gram Altın: 6.626,67 – 6.708,34
22 Ayar: 6.058,58 – 6.333,87
14 Ayar: 3.639,59 – 4.847,38
Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Fiyatları
Yeni Çeyrek: 10.856 – 10.934
Eski Çeyrek: 10.656 – 10.807
Yeni Yarım: 21.712 – 21.861
Eski Yarım: 21.312 – 21.513
Yeni Tam: 43.290 – 43.581
Ata ve Büyük Altın Fiyatları
Yeni Ata: 44.422 – 44.718
Eski Ata: 43.956 – 44.296
Yeni Ata5: 221.444 – 227.452
Eski Ata5: 220.778 – 223.104
Yeni Gremse: 107.892 – 109.069
Eski Gremse: 106.293 – 107.932
Gümüş fiyatlarında yükseliş
Gümüş TL: 103,601 – 113,405
Gümüş Ons: 75,86 – 75,94
Altın fiyatlarında düşüş eğilimi sürerken, gümüş tarafında ise yükseliş dikkat çekti. Gümüş TL fiyatı yüzde 1’in üzerinde prim yaparken, ons gümüşte de sınırlı yükseliş görüldü.
Uzmanlar, yeni haftada açıklanacak küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin mesajların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Özellikle ons altındaki hareketlilik, gram altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam edecek.