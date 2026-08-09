Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş rakam ve tarih verdi

ATEŞKES GELİRSE ONS 5 BİN, GRAM 8 BİN TL OLABİLİR

Ons altının 4 bin 300 dolar, gram altının ise 6 bin 580 TL bandına çekildiği dönemi bir tepki hareketi olarak nitelendiren Memiş, iki farklı piyasa senaryosunu paylaştı:

Savaşın ve belirsizliğin sürmesi durumunda: Ons altında 4 bin ve 3 bin 950 dolar seviyeleri güçlü destek olarak izlenecek. Gram tarafında ise 6 bin TL seviyesi ana destek konumunu koruyacak.