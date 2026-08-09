Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş rakam ve tarih verdi

Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş rakam ve tarih verdi

Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Orta Doğu'daki savaş nedeniyle etkilenen altının seyrini ve yıl sonunda gram altının ne kadar olabileceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş rakam ve tarih verdi - Resim: 1

Altın piyasasında haftalardır devam eden baskı yerini hareketliliğe bıraktı. Jeopolitik gelişmeler, ABD’den gelen kritik veriler, petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve dolar endeksindeki zayıflama ons ile gram altında tepki alımlarını tetikledi.

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Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş rakam ve tarih verdi - Resim: 2

Süreci değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, yükselişin kalıcı bir trende dönüşebilmesi için masadaki ateşkes ihtimallerine ve teknik kritik seviyelere dikkat çekti.

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Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş rakam ve tarih verdi - Resim: 3

ATEŞKES GELİRSE ONS 5 BİN, GRAM 8 BİN TL OLABİLİR

Ons altının 4 bin 300 dolar, gram altının ise 6 bin 580 TL bandına çekildiği dönemi bir tepki hareketi olarak nitelendiren Memiş, iki farklı piyasa senaryosunu paylaştı:

Savaşın ve belirsizliğin sürmesi durumunda: Ons altında 4 bin ve 3 bin 950 dolar seviyeleri güçlü destek olarak izlenecek. Gram tarafında ise 6 bin TL seviyesi ana destek konumunu koruyacak.

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Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş rakam ve tarih verdi - Resim: 4

Ateşkes veya anlaşma sağlanması durumunda: Ons altında 4 bin 400 dolar direncinin aşılmasıyla birlikte yıl sonuna kadar 5 bin dolar kapısı açılacak. Bu senaryoda gram altında 8 bin TL üzerindeki rakamlar olağan bir seyir haline gelecek.

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Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş rakam ve tarih verdi - Resim: 5

Yatırımcıların fiyata değil miktara odaklanması gerektiğinin altını çizen Memiş, kısa sürede yüksek kazanç beklentisiyle al-sat yapanları uyardı:

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Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş rakam ve tarih verdi - Resim: 6

"Sürekli rekor beklentisiyle hareket etmek hatalı bir bakış açısı. Kısa sürede zengin olma hayaliyle evini, arabasını satıp tüm birikimini tek bir enstrümana bağlayanlar büyük risk alıyor.

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Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş rakam ve tarih verdi - Resim: 7

Altın dâhil tüm varlıklarda portföyü çeşitlendirmek ve uzun vadeli planlama yapmak şart."

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