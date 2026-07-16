Gözü dönmüş koca dehşet saçtı: Eşinin burnunu kopardı: Manisa'da hareketli anlar

İmran G., Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.