Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Gökhan G. (29), tartıştığı eşi İmran G.'nin (28) burnunu ısırarak kopardı. Gökhan G., polis tarafından gözaltına alındı.
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı: Eşinin burnunu kopardı: Manisa'da hareketli anlar
Manisa Turgutlu’da bir kadın çığlığı sokakları inletti. G.K, isimli kişi tartıştığı eşi İmran G’nin burunu ısırıp kopardı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şüphelinin kapıyı açmamakta direnmesi üzerine balkondan girdi. Ekipler talihsiz kadını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar.Kaynak: DHA
Yıldırım Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. Gökhan G. ile eşi İmran G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. .
Gökhan G., eşi İmran G.'nin burnunu ısırıp, kopardı. Sesleri duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi
Kapının açılmaması üzerine ekipler güvenlik önlemi aldı. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri bina önüne atlama yatağı kurarken, İmran G. itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye edildi.
Polis ekipleri de itfaiyenin desteğiyle eve girerek Gökhan G.'yi gözaltına aldı.
İmran G., Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan, şüphelinin polis ekipleri tarafından evden çıkarılması sırasında olaya tepki gösteren mahalleli ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.