Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Görenlerin içini ısıtan yardım: Minik kaplumbağayı acıdan kurtarıp doğaya geri bıraktı

Görenlerin içini ısıtan yardım: Minik kaplumbağayı acıdan kurtarıp doğaya geri bıraktı

Elazığ'ın Palu ilçesinde ayağı ile boynu arasında dikenler batan yavru kaplumbağa, çevredeki duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle sağlığına kavuştu. Dikkatlice temizlenen dikenlerin ardından rahatlayan minik canlı, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Görenlerin içini ısıtan yardım: Minik kaplumbağayı acıdan kurtarıp doğaya geri bıraktı - Resim: 1

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde takdir toplayan bir yardım olayı yaşandı. Tarlasında gezindiği sırada hareket etmekte güçlük çeken yavru bir kaplumbağayı fark eden duyarlı bir vatandaş, durumu incelediğinde canlı bedenine saplanan dikenleri gördü.

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Görenlerin içini ısıtan yardım: Minik kaplumbağayı acıdan kurtarıp doğaya geri bıraktı - Resim: 2

DİKENLER TEK TEK TEMİZLENDİ

Batan dikenler nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan yavru kaplumbağayı incitmeden eline alan vatandaş, ayağı ile boyun bölgesi arasına saplanan yabancı cisimleri dikkatlice çıkardı.

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Görenlerin içini ısıtan yardım: Minik kaplumbağayı acıdan kurtarıp doğaya geri bıraktı - Resim: 3

Müdahalenin ardından üzerindeki yükten kurtulan ve rahatça hareket etmeye başlayan kaplumbağa, vakit kaybetmeden ait olduğu doğal ortama salındı.

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Görenlerin içini ısıtan yardım: Minik kaplumbağayı acıdan kurtarıp doğaya geri bıraktı - Resim: 4

ÖRNEK DAVRANIŞ TAKDİR TOPLADI

Doğaya ve yaban hayatına karşı gösterilen bu hassasiyet çevredekilerin beğenisini kazandı.

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Görenlerin içini ısıtan yardım: Minik kaplumbağayı acıdan kurtarıp doğaya geri bıraktı - Resim: 5

Yaralı canlıya zamanında müdahale ederek hayata tutunmasını sağlayan vatandaşın duyarlı yaklaşımı örnek bir davranış olarak kaydedildi.

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Görenlerin içini ısıtan yardım: Minik kaplumbağayı acıdan kurtarıp doğaya geri bıraktı - Resim: 6
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