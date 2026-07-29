Görenlerin içini ısıtan yardım: Minik kaplumbağayı acıdan kurtarıp doğaya geri bıraktı

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde takdir toplayan bir yardım olayı yaşandı. Tarlasında gezindiği sırada hareket etmekte güçlük çeken yavru bir kaplumbağayı fark eden duyarlı bir vatandaş, durumu incelediğinde canlı bedenine saplanan dikenleri gördü.