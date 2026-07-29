Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde takdir toplayan bir yardım olayı yaşandı. Tarlasında gezindiği sırada hareket etmekte güçlük çeken yavru bir kaplumbağayı fark eden duyarlı bir vatandaş, durumu incelediğinde canlı bedenine saplanan dikenleri gördü.
Görenlerin içini ısıtan yardım: Minik kaplumbağayı acıdan kurtarıp doğaya geri bıraktı
Elazığ'ın Palu ilçesinde ayağı ile boynu arasında dikenler batan yavru kaplumbağa, çevredeki duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle sağlığına kavuştu. Dikkatlice temizlenen dikenlerin ardından rahatlayan minik canlı, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.Kaynak: İHA
DİKENLER TEK TEK TEMİZLENDİ
Batan dikenler nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan yavru kaplumbağayı incitmeden eline alan vatandaş, ayağı ile boyun bölgesi arasına saplanan yabancı cisimleri dikkatlice çıkardı.
Müdahalenin ardından üzerindeki yükten kurtulan ve rahatça hareket etmeye başlayan kaplumbağa, vakit kaybetmeden ait olduğu doğal ortama salındı.
ÖRNEK DAVRANIŞ TAKDİR TOPLADI
Doğaya ve yaban hayatına karşı gösterilen bu hassasiyet çevredekilerin beğenisini kazandı.
Yaralı canlıya zamanında müdahale ederek hayata tutunmasını sağlayan vatandaşın duyarlı yaklaşımı örnek bir davranış olarak kaydedildi.