Google'dan çok konuşulacak iş görüşmesi kararı Yapay zekayı merkeze alıyorlar

Üstelik burada değerlendirilecek şey yalnızca teknik bilgi de olmayacak. Google’ın aktardığına göre görüşmeciler artık adayların “AI fluency” yani yapay zekâyla çalışma yetkinliğini de ölçecek. Bu kapsamda adayların doğru komut (prompt) yazabilmesi, yapay zekânın verdiği cevaplardaki hataları fark edebilmesi ve gerektiğinde bu çıktıları düzeltebilmesi önemli kriterlerden biri hâline gelecek. Pilot aşamada kullanılacak yapay zekâ asistanı ise Google’ın kendi modeli olan Gemini olacak.