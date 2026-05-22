Yeniçağ Gazetesi
22 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Goldman Sachs'tan gümüş uyarısı: Çin'in kısıtlamaları dengeleri değiştirecek

Goldman Sachs'tan gümüş uyarısı: Çin'in kısıtlamaları dengeleri değiştirecek

Çin'in sanayi üretimi ve güneş enerjisi yatırımlarıyla katlanan gümüş talebi, küresel piyasaları hareketlendirdi. Yılın ilk iki ayında 790 tonu aşan ithalatla son 8 yılın zirvesi görülürken, Çin'in yeni ihracat kısıtlamaları ve spekülatif alımlar gümüş fiyatlarında tarihi bir dalgalanmaya yol açtı.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Goldman Sachs'tan gümüş uyarısı: Çin'in kısıtlamaları dengeleri değiştirecek - Resim: 1

Çin’den Tarihi Hamle: Piyasalar Ayakta!

Küresel gümüş piyasası, Çin’den gelen dev alım dalgasıyla çalkalanıyor. Ülkenin 2026'nın ilk aylarındaki agresif gümüş tedariki, son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak tüm gözleri Asya’ya çevirdi.

1 7
Goldman Sachs'tan gümüş uyarısı: Çin'in kısıtlamaları dengeleri değiştirecek - Resim: 2

2 Ayda 790 Tonu Aşan İthalat

Çin gümrük verileri şoke etti! Ülke, yılın ilk iki ayında toplamda 790 tonun üzerinde gümüş ithal etti. Sadece şubat ayında yapılan 470 tonluk alım ise ilgili ay bazında şimdiye kadar görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

2 7
Goldman Sachs'tan gümüş uyarısı: Çin'in kısıtlamaları dengeleri değiştirecek - Resim: 3

Fiyatlar Önce Uçtu, Sonra Çakıldı: %70'lik Dalgalanma

Spekülatif alımların da devreye girmesiyle gümüş fiyatları yılın başında yüzde 70 gibi muazzam bir yükseliş gösterdi. Ancak ocak sonuna doğru yaşanan sert geri çekilme, piyasayı son yılların en istikrarsız dönemine sürükledi.

3 7
Goldman Sachs'tan gümüş uyarısı: Çin'in kısıtlamaları dengeleri değiştirecek - Resim: 4

İki Büyük İtici Güç: Sanayi ve Yeşil Enerji

Bu devasa talebin arkasında ne var? Uzmanlara göre en büyük etken, Çin'deki güneş paneli üreticilerinin üretimi hızlandırması. Yeşil enerji yatırımları dünyadaki gümüşü adeta yutuyor.

4 7
Goldman Sachs'tan gümüş uyarısı: Çin'in kısıtlamaları dengeleri değiştirecek - Resim: 5

Altın Pahalı Gelince Rota Gümüşe Döndü

Sadece sanayi değil, küçük yatırımcı da devrede. Rekor kıran altın fiyatlarına alternatif arayan bireysel yatırımcılar, birikimlerini korumak için gümüş külçelerine hücum ediyor ve iç piyasa fiyatlarını küresel referansların üzerine çıkarıyor.

5 7
Goldman Sachs'tan gümüş uyarısı: Çin'in kısıtlamaları dengeleri değiştirecek - Resim: 6

1 Ocak İtibarıyla Yeni Dönem Başladı

Çin hükümeti, 1 Ocak 2026 itibarıyla gümüş ihracatına resmi izin şartı getirdi. İç piyasayı korumaya yönelik bu hamle, küresel piyasada gümüş arzının ciddi şekilde sıkışacağı endişesini doğuruyor.

6 7
Goldman Sachs'tan gümüş uyarısı: Çin'in kısıtlamaları dengeleri değiştirecek - Resim: 7

Goldman Sachs Uyardı: "Tek Merkezli Dönem Bitiyor"

Dev yatırım bankası Goldman Sachs, Çin'in kısıtlamalarının likiditeyi azaltacağı konusunda uyardı. Uzmanlara göre gümüş piyasası artık daha parçalı yerel yapılara dönüşecek ve fiziki stoka sahip olmak her şeyden daha kritik hale gelecek.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro