Goldman Sachs'tan gümüş uyarısı: Çin'in kısıtlamaları dengeleri değiştirecek

Çin’den Tarihi Hamle: Piyasalar Ayakta!
Küresel gümüş piyasası, Çin’den gelen dev alım dalgasıyla çalkalanıyor. Ülkenin 2026'nın ilk aylarındaki agresif gümüş tedariki, son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak tüm gözleri Asya’ya çevirdi.
2 Ayda 790 Tonu Aşan İthalat
Çin gümrük verileri şoke etti! Ülke, yılın ilk iki ayında toplamda 790 tonun üzerinde gümüş ithal etti. Sadece şubat ayında yapılan 470 tonluk alım ise ilgili ay bazında şimdiye kadar görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
Fiyatlar Önce Uçtu, Sonra Çakıldı: %70'lik Dalgalanma
Spekülatif alımların da devreye girmesiyle gümüş fiyatları yılın başında yüzde 70 gibi muazzam bir yükseliş gösterdi. Ancak ocak sonuna doğru yaşanan sert geri çekilme, piyasayı son yılların en istikrarsız dönemine sürükledi.
İki Büyük İtici Güç: Sanayi ve Yeşil Enerji
Bu devasa talebin arkasında ne var? Uzmanlara göre en büyük etken, Çin'deki güneş paneli üreticilerinin üretimi hızlandırması. Yeşil enerji yatırımları dünyadaki gümüşü adeta yutuyor.
Altın Pahalı Gelince Rota Gümüşe Döndü
Sadece sanayi değil, küçük yatırımcı da devrede. Rekor kıran altın fiyatlarına alternatif arayan bireysel yatırımcılar, birikimlerini korumak için gümüş külçelerine hücum ediyor ve iç piyasa fiyatlarını küresel referansların üzerine çıkarıyor.
1 Ocak İtibarıyla Yeni Dönem Başladı
Çin hükümeti, 1 Ocak 2026 itibarıyla gümüş ihracatına resmi izin şartı getirdi. İç piyasayı korumaya yönelik bu hamle, küresel piyasada gümüş arzının ciddi şekilde sıkışacağı endişesini doğuruyor.
Goldman Sachs Uyardı: "Tek Merkezli Dönem Bitiyor"
Dev yatırım bankası Goldman Sachs, Çin'in kısıtlamalarının likiditeyi azaltacağı konusunda uyardı. Uzmanlara göre gümüş piyasası artık daha parçalı yerel yapılara dönüşecek ve fiziki stoka sahip olmak her şeyden daha kritik hale gelecek.