Gökyüzünde yerli güç: Bayraktar TB3, CİRİT Füzesiyle hedefi tam on ikiden vurdu

Milli SİHA Testlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor
Baykar’ın kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, entegrasyon ve atış testlerinde yeni bir başarıya daha imza attı.
Milli SİHA Testlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor
Baykar’ın kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, entegrasyon ve atış testlerinde yeni bir başarıya daha imza attı.
Kanatlarda Roketsan İmzası: CİRİT Entegre Edildi
Bayraktar TB3, bu kez Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, sınıfının en yüksek hassasiyetli mühimmatlarından biri olan CİRİT Lazer Güdümlü Füze ile havalandı.
Göklerde Kritik Atış Testi
Gerekli irtifa ve menzil şartlarının sağlanmasının ardından, Bayraktar TB3’ten hedefe doğru ilk CİRİT füzesi ateşlendi. Test süreci başarıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaçış Yok: Hedefe Tam İsabet!
Lazer işaretlemesi yapılan hedef, CİRİT Lazer Güdümlü Füze tarafından tam isabetle vuruldu. SİHA ve mühimmatın birbiriyle olan tam uyumu testte bir kez daha kanıtlanmış oldu.
Müjdeyi Selçuk Bayraktar "Tam İsabet" Sözleriyle Duyurdu
Başarılı test atışının ardından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bayraktar TB3, CİRİT Lazer Güdümlü Füze Atış Testi. Tam isabet!" ifadelerini kullandı.
TCG Anadolu İçin Gün Sayıyor
Mühimmat çeşitliliğini her geçen gün artıran Bayraktar TB3, deniz aşırı görevlerde Türkiye'nin havada vurucu gücü olmak için tüm test adımlarını başarıyla geçmeye devam ediyor.