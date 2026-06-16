Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Gökyüzünde yerli güç: Bayraktar TB3, CİRİT Füzesiyle hedefi tam on ikiden vurdu

Gökyüzünde yerli güç: Bayraktar TB3, CİRİT Füzesiyle hedefi tam on ikiden vurdu

TCG Anadolu’nun gözbebeği olmaya hazırlanan Bayraktar TB3, mühimmat çeşitliliğini artırıyor. Roketsan'ın yüksek hassasiyetli CİRİT füzesiyle havalanan milli SİHA, gerçekleştirilen atış testinde hedefi kaçırmadı.

Kaynak: İHA
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Gökyüzünde yerli güç: Bayraktar TB3, CİRİT Füzesiyle hedefi tam on ikiden vurdu - Resim: 1

Milli SİHA Testlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor

Baykar’ın kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, entegrasyon ve atış testlerinde yeni bir başarıya daha imza attı.

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Gökyüzünde yerli güç: Bayraktar TB3, CİRİT Füzesiyle hedefi tam on ikiden vurdu - Resim: 2

Kanatlarda Roketsan İmzası: CİRİT Entegre Edildi

Bayraktar TB3, bu kez Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, sınıfının en yüksek hassasiyetli mühimmatlarından biri olan CİRİT Lazer Güdümlü Füze ile havalandı.

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Gökyüzünde yerli güç: Bayraktar TB3, CİRİT Füzesiyle hedefi tam on ikiden vurdu - Resim: 3

Göklerde Kritik Atış Testi

Gerekli irtifa ve menzil şartlarının sağlanmasının ardından, Bayraktar TB3’ten hedefe doğru ilk CİRİT füzesi ateşlendi. Test süreci başarıyla saniye saniye kaydedildi.

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Gökyüzünde yerli güç: Bayraktar TB3, CİRİT Füzesiyle hedefi tam on ikiden vurdu - Resim: 4

Kaçış Yok: Hedefe Tam İsabet!

Lazer işaretlemesi yapılan hedef, CİRİT Lazer Güdümlü Füze tarafından tam isabetle vuruldu. SİHA ve mühimmatın birbiriyle olan tam uyumu testte bir kez daha kanıtlanmış oldu.

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Gökyüzünde yerli güç: Bayraktar TB3, CİRİT Füzesiyle hedefi tam on ikiden vurdu - Resim: 5

Müjdeyi Selçuk Bayraktar "Tam İsabet" Sözleriyle Duyurdu

Başarılı test atışının ardından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bayraktar TB3, CİRİT Lazer Güdümlü Füze Atış Testi. Tam isabet!" ifadelerini kullandı.

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Gökyüzünde yerli güç: Bayraktar TB3, CİRİT Füzesiyle hedefi tam on ikiden vurdu - Resim: 6

TCG Anadolu İçin Gün Sayıyor

Mühimmat çeşitliliğini her geçen gün artıran Bayraktar TB3, deniz aşırı görevlerde Türkiye'nin havada vurucu gücü olmak için tüm test adımlarını başarıyla geçmeye devam ediyor.

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