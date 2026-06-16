Gökyüzünde yerli güç: Bayraktar TB3, CİRİT Füzesiyle hedefi tam on ikiden vurdu

Kanatlarda Roketsan İmzası: CİRİT Entegre Edildi

Bayraktar TB3, bu kez Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, sınıfının en yüksek hassasiyetli mühimmatlarından biri olan CİRİT Lazer Güdümlü Füze ile havalandı.