Dünya'nın yörünge hareketi esnasında 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı toz ve enkaz bulutunun içerisinden geçmesiyle meydana gelen Perseid meteor yağmuru, Türkiye'nin farklı noktalarında görsel şölen sundu.
Gökyüzünde görsel şölen: Perseid meteor yağmuru Türkiye’de coşkuyla izlendi
109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntılarından oluşan Perseid meteor yağmuru, Bitlis ve Bursa'da binlerce astronomi meraklısı tarafından coşkuyla izlendi. Işıkları kapatılan gözlem noktalarında vatandaşlar, gökyüzü şölenini teleskoplar ve çıplak gözle takip etti.Kaynak: AA / İHA
Her yıl merakla beklenen bu uzay olayını takip etmek isteyen binlerce vatandaş, ışık kirliliğinden uzak alanlarda bir araya geldi.
Bitlis ve Bursa'da yapay ışıklardan azade gözlem noktalarında toplanan gökyüzü tutkunları, doğa olayına anbean tanıklık etti.
Doğa fotoğrafçılarının da yoğun ilgi gösterdiği gözlemlerde; meteor geçişleri çıplak gözün yanı sıra dürbün, teleskop ve çeşitli astronomi cihazlarıyla kayda alındı.
Gözlemler sırasında Samanyolu da net bir şekilde izlendi.
Bitlis'te doğa ve uzay gözlemleri gerçekleştiren Doç. Dr. Cihan Önen, kentin sahip olduğu doğal koşulların astronomik gözlemler açısından büyük avantaj sunduğunu belirtti.
Süreci uzun süredir beklediklerini ifade eden Önen, meteorların gökyüzünde zaman zaman parlak izler bıraktığını kaydetti.
Kentin sunduğu imkanlara dikkat çeken Önen, şu ifadeleri kullandı:
"Bitlis, uzay ve gökyüzü gözlemleri için pek çok doğal fırsat sunuyor. Yıl boyunca bu anı bekledik.”
“Meteorların geçişlerini heyecanla izliyoruz. Meteorlar zaman zaman uzun ve parlak çizgiler şeklinde gökyüzünde beliriyor.”
“Bunun için dürbünlerimizi, teleskoplarımızı ve diğer ekipmanlarımızı hazırladık. Bitlisli uzayseverler olarak bu güzel gökyüzü şölenini seyretmeye doyamadık."
Etkinliklerin bir diğer adresi ise Bursa'nın Karacabey ilçesi oldu.
Karacabey Boğaz mevkiinde Cemre Vakfı katkılarıyla bu yıl 6'ncısı hayata geçirilen "Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği" 25 bini aşkın astronomi meraklısını ağırladı.
Daha net bir görüş elde etmek amacıyla saat 23.00 itibarıyla Boğaz mevkiindeki ev ve işletmelerin ışıkları söndürüldü.
Tam karanlığın sağlandığı alanda bir araya gelen vatandaşlar, gökyüzündeki bu eşsiz şöleni hep birlikte takip etti.