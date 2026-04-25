Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY, Kastamonu’da düzenlenen komando eğitimlerinde ilk kez uygulamalı olarak kullanıldı.

KOMANDOLARIN "GÖKBEY" MESAİSİ

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı’nda eğitim gören 39’uncu Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu kursiyerleri, eğitim faaliyetleri kapsamında kritik bir aşamayı geride bıraktı. "Helikoptere Binme ve Helikopterden İnme Eğitimi" kapsamında sahaya çıkan komandolar, bu operasyonu ilk kez yerli helikopter GÖKBEY ile gerçekleştirdi.

EĞİTİMDE BİR İLK: T625 GÖKBEY GÖREV BAŞINDA

Daha önce test süreçleri ve prototip uçuşlarıyla gündeme gelen GÖKBEY, bu kez doğrudan askeri personelin eğitiminde aktif rol üstlendi.

Kursiyerler, helikoptere hızlı biniş ve iniş tekniklerini gerçek saha şartlarında uyguladı. TUSAŞ imzalı yerli helikopterin askeri personelle olan uyumu sahada bizzat gözlemlendi. Jandarma Genel Komutanlığı envanterine girmesi planlanan helikopterin, eğitim süreçlerindeki etkinliği tescillendi.

YERLİ VE MİLLİ GÜÇ SAHADA

Türkiye'nin helikopter teknolojisindeki dışa bağımlılığını sonlandıracak olan T625 GÖKBEY, en zorlu hava koşullarında ve coğrafyalarda görev yapabilecek kapasitede tasarlandı. Kastamonu’daki bu eğitim, GÖKBEY’in operasyonel birimlerle ilk büyük saha buluşması olarak kayıtlara geçti.