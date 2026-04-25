Togg'dan sonra bir ilk... Türkiye'ye yeni elektrikli araç

Berkel, 2025’in otomotiv sektörü açısından üretim, iç pazar ve ihracat bakımından oldukça güçlü geçtiğini belirterek, yıl sonunda toplam pazarın yaklaşık 1 milyon 350 bin adet seviyesine ulaşacağını öngördüklerini ifade etti. Bu rakamın, Türkiye otomotiv tarihinin en yüksek satış adedi olacağına dikkat çekti.

Yılın ilk iki ayı dışında her ay 100 bin adedin üzerinde satış gerçekleştiğini hatırlatan Berkel, bu performansın Türkiye pazarının önümüzdeki yıllarda da büyüme potansiyeline sahip olduğunun güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye’de araç sahipliği oranının hâlâ düşük seviyede olduğunu vurgulayan Berkel, “Bugün Türkiye’de 1000 kişiye yaklaşık 200 araç düşerken, Avrupa’da bu rakam 500’ün üzerinde. Nüfus ve mevcut talep dikkate alındığında, otomotiv pazarının birkaç yıl içinde 1,5 milyon adedin üzerine çıkması sürpriz olmayacaktır.” dedi.