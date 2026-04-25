Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2026 beklentilerini paylaşarak, otomotiv sektöründe hem satış hem de elektrifikasyon açısından tarihi bir sürecin yaşandığını söyledi. Berkel, 2026’nın ikinci yarısında İzmit fabrikasında üretilecek ilk tamamen elektrikli modelin, Hyundai için olduğu kadar Türk otomotiv sanayisi için de bir dönüm noktası olacağını vurguladı.
Togg'dan sonra bir ilk... Türkiye'ye yeni elektrikli araç
Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, Hyundai'nin TOGG'dan sonra Türkiye'de elektrikli otomobil üretecek ilk firma olacağının müjdesini verdi.
Berkel, 2025’in otomotiv sektörü açısından üretim, iç pazar ve ihracat bakımından oldukça güçlü geçtiğini belirterek, yıl sonunda toplam pazarın yaklaşık 1 milyon 350 bin adet seviyesine ulaşacağını öngördüklerini ifade etti. Bu rakamın, Türkiye otomotiv tarihinin en yüksek satış adedi olacağına dikkat çekti.
Yılın ilk iki ayı dışında her ay 100 bin adedin üzerinde satış gerçekleştiğini hatırlatan Berkel, bu performansın Türkiye pazarının önümüzdeki yıllarda da büyüme potansiyeline sahip olduğunun güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.
Türkiye’de araç sahipliği oranının hâlâ düşük seviyede olduğunu vurgulayan Berkel, “Bugün Türkiye’de 1000 kişiye yaklaşık 200 araç düşerken, Avrupa’da bu rakam 500’ün üzerinde. Nüfus ve mevcut talep dikkate alındığında, otomotiv pazarının birkaç yıl içinde 1,5 milyon adedin üzerine çıkması sürpriz olmayacaktır.” dedi.
Pazardaki büyümeye rağmen yüksek faiz oranları ve krediye erişimde yaşanan zorlukların satış potansiyelini sınırladığını dile getiren Berkel, özellikle bireysel müşterilerin taşıt kredilerine ulaşmakta zorlandığını belirtti. Bankaların kredi faizlerinin yüksek olması ve 2 milyon liranın üzerindeki araçlara kredi verilmemesinin, alım kararlarını erteleyen önemli bir faktör olduğunun altını çizdi.
Berkel ayrıca, yerli üretim araçların toplam satışlar içindeki payının son yıllarda gerilediğine dikkat çekerek, bu oranın 2020’de yüzde 46 iken 2025’te yüzde 29 seviyelerine düştüğünü söyledi. Yerli araç satışlarının artmasının üretim, istihdam ve dış ticaret dengesi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
Hyundai’nin 2025’i güçlü bir performansla geçirdiğini belirten Berkel, markanın 11 ayda 59 bin 618 adet satışa ulaştığını açıkladı. Bu satışların 37 binden fazlasının yerli üretim modellerden oluştuğunu kaydeden Berkel, yıl sonunda toplam satışın 66 bin adedin üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.
Son beş yılda satışlarını yüzde 128 oranında artırdıklarını ifade eden Berkel, yeni modellerin de katkısıyla bu ivmenin korunacağını ve 2030 yılında 100 bin adetlik satış hedeflediklerini dile getirdi.
Elektrikli araç pazarının Türkiye’de çok hızlı büyüdüğünü vurgulayan Berkel, son bir yılda satışların yüzde 100 artarak 11 ayda 166 bin adede ulaştığını belirtti. Beş yıl önce yüzde 1 seviyesinde olan elektrikli araç pazar payının, 2025 itibarıyla yüzde 14’e çıktığını aktaran Berkel, bu oranın 2030’a kadar yüzde 35-40 seviyelerine ulaşmasını beklediklerini söyledi.
Elektrikli araçlara olan ilginin artmasında şarj altyapısının belirleyici rol oynadığını ifade eden Berkel, Türkiye genelinde yaklaşık 40 bin şarj noktasının bulunduğunu ve mevcut altyapının tüketici ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşıladığını kaydetti.
Hyundai’nin elektrifikasyon stratejisinin merkezinde Türkiye’nin yer aldığını vurgulayan Berkel, 2026 Ağustos ayında İzmit fabrikasında üretime başlayacak yerli elektrikli modelle birlikte markanın toplam elektrikli model sayısının 7’ye yükseleceğini söyledi. Böylece Hyundai’nin Türkiye’de satışa sunduğu modellerin yarıdan fazlası elektrikli olacak.
İzmit fabrikasının Hyundai’nin denizaşırı ilk üretim tesisi olduğunu hatırlatan Berkel, tamamen elektrikli bir modelin bu tesiste üretilmesinin hem sembolik hem de stratejik bir anlam taşıdığını belirtti. Üretim hatlarının elektrikli araçlara uygun şekilde baştan sona yenilendiğini ifade eden Berkel, “Bu topraklarda elektrikli otomobil üreten ikinci marka olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.
Hyundai’nin yalnızca tam elektrikli araçlarla sınırlı kalmayacağını belirten Berkel, 2027 itibarıyla yeni nesil hibrit ve Genişletilmiş Menzilli Elektrikli Araç (EREV) modellerinin de pazara sunulacağını açıkladı. EREV modellerinin 965 kilometrenin üzerinde menzil sunarak, tam elektrifikasyona geçişte önemli bir köprü görevi üstleneceğini sözlerine ekledi.