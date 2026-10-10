Avrupa'da göçmen politikalarında en sert tedbirleri uygulayan ülkelerin başında gelen Danimarka, sığınmacıların ülkelerine dönmesini hızlandırmak için kesenin ağzını açtı.
Gitmeyi kabul edene 1,5 milyon TL para veriyorlar: Duyan bavulunu toplayıp gidiyor
Avrupa’nın en katı göçmen politikalarına sahip ülkesi ığınmacıların kendi ülkelerine dönmesini teşvik etmek için eşi görülmemiş bir paket sunuyor. Oturum izninden feragat edip gönüllü dönüş yapanlara yetişkin başına 1,5 milyon TL para veriyorlar.Kaynak: Dış Haberler Servisi
Kopenhag yönetimi, ikamet hakkından feragat ederek ülkesine gönüllü dönmeyi kabul eden sığınmacı ve belirli statüdeki yabancılara 28 bin euroya (yaklaşık 1 milyon 185 bin TL) varan finansal destek ve kapsamlı sosyal güvenceler sunuyor.
Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) ve Danimarka Geri Dönüş Ajansı (Hjemreisestyrelsen) koordinasyonunda yürütülen "Gönüllü Geri Dönüş Programı", iltica başvurusu reddedilen, geri çekilen veya entegrasyon sorunu yaşayan özellikle Suriye gibi ülkelerin vatandaşlarını hedefliyor.
Program kapsamında sunulan teşvikler, başvuran kişilerin yasal statülerine ve aile yapılarına göre şekilleniyor.
Kriterleri karşılayan yetişkinlere, yeni bir hayat kurabilmeleri için 15 bin ile 28 bin euro (yaklaşık 828 bin TL ile 1 milyon 545 bin TL) arasında yardım sağlanıyor.
Aileleriyle birlikte dönüş yapan reşit olmayan her bir çocuk için bu bütçeye yaklaşık 6 bin 700 euro (yaklaşık 284 bin TL) ekleniyor.
Fonlar suiistimalleri önlemek amacıyla tek seferde nakit olarak verilmiyor. Ödemeler; ülkeye varışta ve birinci yılın sonunda olmak üzere kademeli olarak yapılıyor veya yerel partnerler aracılığıyla iş kurma, kira ve eğitim yardımı gibi desteklere dönüştürülüyor.
Kopenhag yönetiminin sunduğu geri dönüş paketi sadece nakdi yardımla sınırlı kalmıyor:
Ülkelerine dönen göçmenlerin uçak biletleri, şahsi eşyalarının nakliyesi ve çocukların okul masrafları için ayrı bir bütçe ayrılıyor.
Kişilerin belirli bir süre boyunca memleketlerindeki sağlık sigortası ve ilaç harcamaları Danimarka devleti tarafından finanse ediliyor.
Belirli statülere sahip göçmenlere, ülkelerine döndükten sonra uyum sağlayamamaları veya fikir değiştirmeleri durumunda belirli bir süre zarfında Danimarka'ya yeniden kabul edilme hakkı tanınıyor.
Danimarka'nın oturum izninden vazgeçilmesi karşılığında sunduğu bu yüksek bütçeli teşvik paketi, Avrupa Birliği genelinde yoğun tartışmalara yol açıyor. Kopenhag yönetimi, kıtada geri dönüş süreçlerine en büyük fonu ayıran ülke konumunu korurken, bu radikal modelin diğer Avrupa ülkelerine emsal teşkil edip etmeyeceği merak ediliyor.