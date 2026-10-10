Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Gitmeyi kabul edene 1,5 milyon TL para veriyorlar: Duyan bavulunu toplayıp gidiyor

Gitmeyi kabul edene 1,5 milyon TL para veriyorlar: Duyan bavulunu toplayıp gidiyor

Avrupa’nın en katı göçmen politikalarına sahip ülkesi ığınmacıların kendi ülkelerine dönmesini teşvik etmek için eşi görülmemiş bir paket sunuyor. Oturum izninden feragat edip gönüllü dönüş yapanlara yetişkin başına 1,5 milyon TL para veriyorlar.

Kaynak: Dış Haberler Servisi
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Gitmeyi kabul edene 1,5 milyon TL para veriyorlar: Duyan bavulunu toplayıp gidiyor - Resim: 1

Avrupa'da göçmen politikalarında en sert tedbirleri uygulayan ülkelerin başında gelen Danimarka, sığınmacıların ülkelerine dönmesini hızlandırmak için kesenin ağzını açtı.

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Gitmeyi kabul edene 1,5 milyon TL para veriyorlar: Duyan bavulunu toplayıp gidiyor - Resim: 2

Kopenhag yönetimi, ikamet hakkından feragat ederek ülkesine gönüllü dönmeyi kabul eden sığınmacı ve belirli statüdeki yabancılara 28 bin euroya (yaklaşık 1 milyon 185 bin TL) varan finansal destek ve kapsamlı sosyal güvenceler sunuyor.

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Gitmeyi kabul edene 1,5 milyon TL para veriyorlar: Duyan bavulunu toplayıp gidiyor - Resim: 3

Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) ve Danimarka Geri Dönüş Ajansı (Hjemreisestyrelsen) koordinasyonunda yürütülen "Gönüllü Geri Dönüş Programı", iltica başvurusu reddedilen, geri çekilen veya entegrasyon sorunu yaşayan özellikle Suriye gibi ülkelerin vatandaşlarını hedefliyor.

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Gitmeyi kabul edene 1,5 milyon TL para veriyorlar: Duyan bavulunu toplayıp gidiyor - Resim: 4

Program kapsamında sunulan teşvikler, başvuran kişilerin yasal statülerine ve aile yapılarına göre şekilleniyor.

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Gitmeyi kabul edene 1,5 milyon TL para veriyorlar: Duyan bavulunu toplayıp gidiyor - Resim: 5

Kriterleri karşılayan yetişkinlere, yeni bir hayat kurabilmeleri için 15 bin ile 28 bin euro (yaklaşık 828 bin TL ile 1 milyon 545 bin TL) arasında yardım sağlanıyor.

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Gitmeyi kabul edene 1,5 milyon TL para veriyorlar: Duyan bavulunu toplayıp gidiyor - Resim: 6

Aileleriyle birlikte dönüş yapan reşit olmayan her bir çocuk için bu bütçeye yaklaşık 6 bin 700 euro (yaklaşık 284 bin TL) ekleniyor.

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Gitmeyi kabul edene 1,5 milyon TL para veriyorlar: Duyan bavulunu toplayıp gidiyor - Resim: 7

Fonlar suiistimalleri önlemek amacıyla tek seferde nakit olarak verilmiyor. Ödemeler; ülkeye varışta ve birinci yılın sonunda olmak üzere kademeli olarak yapılıyor veya yerel partnerler aracılığıyla iş kurma, kira ve eğitim yardımı gibi desteklere dönüştürülüyor.

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Gitmeyi kabul edene 1,5 milyon TL para veriyorlar: Duyan bavulunu toplayıp gidiyor - Resim: 8

Kopenhag yönetiminin sunduğu geri dönüş paketi sadece nakdi yardımla sınırlı kalmıyor:

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Gitmeyi kabul edene 1,5 milyon TL para veriyorlar: Duyan bavulunu toplayıp gidiyor - Resim: 9

Ülkelerine dönen göçmenlerin uçak biletleri, şahsi eşyalarının nakliyesi ve çocukların okul masrafları için ayrı bir bütçe ayrılıyor.

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Gitmeyi kabul edene 1,5 milyon TL para veriyorlar: Duyan bavulunu toplayıp gidiyor - Resim: 10

Kişilerin belirli bir süre boyunca memleketlerindeki sağlık sigortası ve ilaç harcamaları Danimarka devleti tarafından finanse ediliyor.

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Gitmeyi kabul edene 1,5 milyon TL para veriyorlar: Duyan bavulunu toplayıp gidiyor - Resim: 11

Belirli statülere sahip göçmenlere, ülkelerine döndükten sonra uyum sağlayamamaları veya fikir değiştirmeleri durumunda belirli bir süre zarfında Danimarka'ya yeniden kabul edilme hakkı tanınıyor.

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Gitmeyi kabul edene 1,5 milyon TL para veriyorlar: Duyan bavulunu toplayıp gidiyor - Resim: 12

Danimarka'nın oturum izninden vazgeçilmesi karşılığında sunduğu bu yüksek bütçeli teşvik paketi, Avrupa Birliği genelinde yoğun tartışmalara yol açıyor. Kopenhag yönetimi, kıtada geri dönüş süreçlerine en büyük fonu ayıran ülke konumunu korurken, bu radikal modelin diğer Avrupa ülkelerine emsal teşkil edip etmeyeceği merak ediliyor.

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