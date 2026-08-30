Girne'de batan geminin sırrı kara kutu ile ortaya çıkacak: İşte teknik özellikleri ve tüm gelişmeler

Yalnızca yolcu taşımacılığı için tasarlanan gemide otomobil ve TIR gibi araçları taşıma kapasitesi yok. Toplam uzunluğu 40,5 metre olan geminin genişliği ise 10,4 metre olarak ölçülüyor.

Girne ile Taşucu hattında çalışan yüksek hızlı gemi, iki liman arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 2 saate indiriyor. Şirket ayrıca Mersin ile Girne arasında 3 saatlik sefer alternatifleri de sunuyor.