Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi "Filo Jet", Girne kıyılarının yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak alabora oldu.
Girne'de batan geminin sırrı kara kutu ile ortaya çıkacak: İşte teknik özellikleri ve tüm gelişmeler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında, Taşucu'na gitmek üzere limandan ayrılan katamaran tipi yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 237 yolcu kurtarıldı; kayıp 23 kişi için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.Haber Merkezi
İçinde 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu öğrenilen gemide kaza sonrası büyük bir can pazarı yaşandı.
İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 237 kişi ise başarıyla denizden çıkarılarak hastanelere sevk edilmek üzere Girne Limanı'na getirildi.
GENİŞ ÇAPLI ARAMA KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI
Kaza haberinin alınmasının ardından bölgeye KKTC Sahil Güvenlik botları, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurları, arama kurtarma helikopterleri ile bölgedeki sivil tekneler sevk edildi.
Denize düşen ve alabora olan geminin üzerinde mahsur kalan yolcular, hava ve deniz unsurlarının koordineli çalışmasıyla kurtarılmaya çalışıldı.
Kayıp durumdaki 23 yolcuya ulaşmak amacıyla arama faaliyetleri çok yönlü olarak yürütülüyor.
SÜREÇ VE TEKNİK DETAYLAR İNCELEMEDE
Olayın ardından açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin bir gün önce kötü hava şartları nedeniyle rötarlı kalktığını ve seyir esnasında üst üste gelen sert dalgalar sonucu baş tarafından su almaya başladığını belirtti.
Kazanın kesin nedeni teknik incelemeler ve gemideki karakutunun açılmasıyla netlik kazanacak.
KKTC Sağlık Bakanlığı ise limanlar ile bölge hastanelerinde tüm sağlık personeli ve ambulans altyapısının alarma geçirildiğini duyurdu.
KATAMARAN TİPİ GEMİYE DAİR TEKNİK AYRINTILAR
Filo Denizcilik şirketine ait "High Speed Craft" sınıfındaki hızlı katamaran Filo Jet, 270 kişilik toplam yolcu kapasitesiyle sefer yapıyor.
Yalnızca yolcu taşımacılığı için tasarlanan gemide otomobil ve TIR gibi araçları taşıma kapasitesi yok. Toplam uzunluğu 40,5 metre olan geminin genişliği ise 10,4 metre olarak ölçülüyor.
Girne ile Taşucu hattında çalışan yüksek hızlı gemi, iki liman arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 2 saate indiriyor. Şirket ayrıca Mersin ile Girne arasında 3 saatlik sefer alternatifleri de sunuyor.