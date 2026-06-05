Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Dünya Kupası'nın Meksika'da düzenlenecek açılış töreninde resmi turnuva şarkısı "Dai Dai"yi seslendirecek.
Geri sayım başladı: Dünya Kupası Shakira ile başlayacak
Milyarlarca kişinin takip edeceği Dünya Kupası'nın açılışında sahneye Shakira çıkacak. Ünlü sanatçı, yeni turnuva şarkısını ilk kez dev organizasyonda seslendirecek.
FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre dev gösteri, 11 Haziran Perşembe günü Meksiko'daki Estadio Azteca'da gerçekleşecek.
Shakira'ya sahnede Nijeryalı yıldız Burna Boy eşlik edecek. Müzik şöleni, ev sahibi Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçının başlama vuruşundan 90 dakika önce başlayacak.
AYNI SAHNEDE 3 YILDIZ
Gösteri yalnızca Shakira ile sınırlı kalmayacak. Aynı sahnede Kolombiyalı dünya yıldızı J Balvin ile Güney Afrikalı şarkıcı Tyla da yer alacak.
'DAİ DAİ' NE DEMEK?
Turnuvanın resm, şarkısı dikkat çeken bir isim taşıyor. "Dai Dai", İtalyancada "haydi" ya da "hadi" anlamına geliyor.
Ünlü şarkıcının ajandası açılış töreniyle bitmiyor.
Shakira, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda düzenlenecek karşılaşmada, Dünya Kupası tarihinin ilk final devre arası gösterisinde de sahneye çıkmaya hazırlanıyor.