Yeniçağ Gazetesi
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Geri sayım başladı: Dünya Kupası Shakira ile başlayacak

Milyarlarca kişinin takip edeceği Dünya Kupası'nın açılışında sahneye Shakira çıkacak. Ünlü sanatçı, yeni turnuva şarkısını ilk kez dev organizasyonda seslendirecek.

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Geri sayım başladı: Dünya Kupası Shakira ile başlayacak - Resim: 1

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Dünya Kupası'nın Meksika'da düzenlenecek açılış töreninde resmi turnuva şarkısı "Dai Dai"yi seslendirecek.

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Geri sayım başladı: Dünya Kupası Shakira ile başlayacak - Resim: 2

FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre dev gösteri, 11 Haziran Perşembe günü Meksiko'daki Estadio Azteca'da gerçekleşecek.

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Geri sayım başladı: Dünya Kupası Shakira ile başlayacak - Resim: 3

Shakira'ya sahnede Nijeryalı yıldız Burna Boy eşlik edecek. Müzik şöleni, ev sahibi Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçının başlama vuruşundan 90 dakika önce başlayacak.

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Geri sayım başladı: Dünya Kupası Shakira ile başlayacak - Resim: 4

AYNI SAHNEDE 3 YILDIZ

Gösteri yalnızca Shakira ile sınırlı kalmayacak. Aynı sahnede Kolombiyalı dünya yıldızı J Balvin ile Güney Afrikalı şarkıcı Tyla da yer alacak.

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Geri sayım başladı: Dünya Kupası Shakira ile başlayacak - Resim: 5

'DAİ DAİ' NE DEMEK?

Turnuvanın resm, şarkısı dikkat çeken bir isim taşıyor. "Dai Dai", İtalyancada "haydi" ya da "hadi" anlamına geliyor.

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Geri sayım başladı: Dünya Kupası Shakira ile başlayacak - Resim: 6

Ünlü şarkıcının ajandası açılış töreniyle bitmiyor.

Shakira, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda düzenlenecek karşılaşmada, Dünya Kupası tarihinin ilk final devre arası gösterisinde de sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi
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