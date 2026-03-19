Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren Konyaspor-Gençlerbirliği maçında Jackson Muleka'nın 85. dakikada attığı gol sonucu belirledi.
KONYASPOR ÇIKIŞTA: İLHAN PALUT İLE EVİNDE YENİLMEZLİK SERİSİ YAKALADI
Konyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek puanını 30'a yükseltti ve ateş hattından uzaklaştı. İlhan Palut'un göreve gelmesinin ardından evinde çıktığı 4 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Konyaspor üst üste ikinci maçını kazanarak yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.
GENÇLERBİRLİĞİ GOL KURAKLIĞI YAŞIYOR
Öte yandan Gençlerbirliği'nde ise karamsar tablodan kurtulamadı. Ligde son 5 maçtır gol atamayan başkent ekibi 7 haftadır galibiyete hasret kaldı.
VOLKAN DEMİREL KÖTÜ GİDİŞATI TERSİNE ÇEVİREMEDİ
Volkan Demirel'in bu sezon ikinci kez teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından üç maça çıkan Geçlerbirliği henüz 3 puanla tanışamadı. Gençlerbirliği son galibiyetini Metin Diyadin yönetiminde 1 Şubat'ta Gaziantep FK'yı evinde 2-1 yenerek almıştı.
KRİTİK HAFTALARA GİRİLİRKEN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
Ligde kritik haftalara girilirken 25 puanda kalan Gençlerbirliği küme hattından yalnızca 2 puan uzaklıkta 13. sırada yer alıyor.