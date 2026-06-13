İnternet ve telefon altyapısı olmadığı için günlük yaşamın sekteye uğradığı mahallede yaşayanlar acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramak için bile diğer köye gittiklerini ifade ediyor.
Gençler 200 nüfuslu köyden tek tek göç ediyor: Ambulansı bile arayamıyorlar
Eskişehir'de kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 200 nüfuslu Kargın Mahallesi'nde gençler tek tek göç ediyor. Acil durumlarda ambulansın bile aranamadığı mahallede yaşam zor şartlarda geçiyor. Mahalle sakinleri artık duruma isyan eder oldu.Aykut Metehan
Muhtar Musa Sürücü (63), telefon ve internet olmadığı genç nüfusun kent merkezine taşındığını, hane sayısının her geçen gün azaldığını söyledi.
Odunpazarı ilçesinin kırsal Kargın Mahallesi’nde telefon ve internet altyapısı olmaması yaşamı olumsuz etkiliyor. Mahalle sakinleri, kendi aralarında bile iletişim kuramadıklarını, acil durumlarda ise başka bir mahalleye giderek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştıklarını söyledi.
Kargın Mahallesi Muhtarı Musa Sürücü, yaptıkları başvuruların ardından yetkililerin gelerek inceleme yaptığını ve mahallede telefon ve internet alt yapısının olmadığını tespit ettiğini söyledi.
Mahalle sakinlerinin çatı ve minare gibi yüksek yerlere çıkarak telefon şebekesi aradığını anlatan Muhtar Sürücü, "Sanırım bizim köy biraz çukurda kalıyor. Çevre köylerde bu sorun daha az yaşanıyor ama bizim köyde verici olmadığından telefon ile ilgili çok sorunlar yaşıyoruz.
Sesli konuşulamıyor, ses gidip gelmiyor. Hele görüntülü arama ya da internet ile ilgili sıkıntılar da internete girilmekte çok zorlukla çekiliyor. İbre sürekli dönüp duruyor ama ulaşılamıyor, internet ya da telefon hiç çekmiyor
Mahallemizde altyapı yok, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) dilekçe verdim. Dilekçeden, 'Araştırılacak’ diye cevap da geldi. İki uzman kişi geldi, 7 noktadan araştırdılar. Telefon hattının hiç çekmediğini rapor ettiler.