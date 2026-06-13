Yeniçağ Gazetesi
13 Haziran 2026 Cumartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Gençler 200 nüfuslu köyden tek tek göç ediyor: Ambulansı bile arayamıyorlar

Gençler 200 nüfuslu köyden tek tek göç ediyor: Ambulansı bile arayamıyorlar

Eskişehir'de kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 200 nüfuslu Kargın Mahallesi'nde gençler tek tek göç ediyor. Acil durumlarda ambulansın bile aranamadığı mahallede yaşam zor şartlarda geçiyor. Mahalle sakinleri artık duruma isyan eder oldu.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gençler 200 nüfuslu köyden tek tek göç ediyor: Ambulansı bile arayamıyorlar - Resim: 1

İnternet ve telefon altyapısı olmadığı için günlük yaşamın sekteye uğradığı mahallede yaşayanlar acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramak için bile diğer köye gittiklerini ifade ediyor.

1 7
Gençler 200 nüfuslu köyden tek tek göç ediyor: Ambulansı bile arayamıyorlar - Resim: 2

Muhtar Musa Sürücü (63), telefon ve internet olmadığı genç nüfusun kent merkezine taşındığını, hane sayısının her geçen gün azaldığını söyledi.

2 7
Gençler 200 nüfuslu köyden tek tek göç ediyor: Ambulansı bile arayamıyorlar - Resim: 3

Odunpazarı ilçesinin kırsal Kargın Mahallesi’nde telefon ve internet altyapısı olmaması yaşamı olumsuz etkiliyor. Mahalle sakinleri, kendi aralarında bile iletişim kuramadıklarını, acil durumlarda ise başka bir mahalleye giderek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştıklarını söyledi.

3 7
Gençler 200 nüfuslu köyden tek tek göç ediyor: Ambulansı bile arayamıyorlar - Resim: 4

Kargın Mahallesi Muhtarı Musa Sürücü, yaptıkları başvuruların ardından yetkililerin gelerek inceleme yaptığını ve mahallede telefon ve internet alt yapısının olmadığını tespit ettiğini söyledi.

4 7
Gençler 200 nüfuslu köyden tek tek göç ediyor: Ambulansı bile arayamıyorlar - Resim: 5

Mahalle sakinlerinin çatı ve minare gibi yüksek yerlere çıkarak telefon şebekesi aradığını anlatan Muhtar Sürücü, "Sanırım bizim köy biraz çukurda kalıyor. Çevre köylerde bu sorun daha az yaşanıyor ama bizim köyde verici olmadığından telefon ile ilgili çok sorunlar yaşıyoruz.

5 7
Gençler 200 nüfuslu köyden tek tek göç ediyor: Ambulansı bile arayamıyorlar - Resim: 6

Sesli konuşulamıyor, ses gidip gelmiyor. Hele görüntülü arama ya da internet ile ilgili sıkıntılar da internete girilmekte çok zorlukla çekiliyor. İbre sürekli dönüp duruyor ama ulaşılamıyor, internet ya da telefon hiç çekmiyor

6 7
Gençler 200 nüfuslu köyden tek tek göç ediyor: Ambulansı bile arayamıyorlar - Resim: 7

Mahallemizde altyapı yok, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) dilekçe verdim. Dilekçeden, 'Araştırılacak’ diye cevap da geldi. İki uzman kişi geldi, 7 noktadan araştırdılar. Telefon hattının hiç çekmediğini rapor ettiler.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro