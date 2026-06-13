Gençler 200 nüfuslu köyden tek tek göç ediyor: Ambulansı bile arayamıyorlar

Mahalle sakinlerinin çatı ve minare gibi yüksek yerlere çıkarak telefon şebekesi aradığını anlatan Muhtar Sürücü, "Sanırım bizim köy biraz çukurda kalıyor. Çevre köylerde bu sorun daha az yaşanıyor ama bizim köyde verici olmadığından telefon ile ilgili çok sorunlar yaşıyoruz.