Yeniçağ Gazetesi
01 Ekim 2026 Perşembe
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı

GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı

GENAR’ın Eylül 2026 seçim araştırmasında partilerin oy oranları Meclis aritmetiğine yansıtıldı. PGM Projeksiyon, sonuçları iki farklı baraj senaryosuyla milletvekili dağılımına çevirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 1

PGM Analiz, X hesabından yaptığı paylaşımda GENAR’ın Eylül 2026 tarihli genel seçim araştırmasının sonuçlarını ve bu veriler üzerinden hazırlanan milletvekili simülasyonlarını yayımladı.

1 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 2

GENAR’ın araştırmasına göre yüzde 21,6 ile Yeni Parti ana muhalefet partisi oluyor.

2 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 3

DEM Parti yüzde 9,4 ile üçüncü sırada yer alırken MHP’nin oy oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.

3 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 4

İYİ Parti ise yüzde 7,7 oy oranına ulaştı.

4 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 5

Araştırmada CHP’nin oy oranı yüzde 6,6 olarak gösterildi.

5 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 6

Anahtar Parti yüzde 3, Zafer Partisi yüzde 2,8, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,5, TİP yüzde 0,9 ve Saadet Partisi yüzde 0,5 seviyesinde kaldı.

6 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 7

Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 0,9 olarak verildi.

7 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 8

AK Parti yüzde 36,1 oy oranıyla ilk sırada bulunuyor.

8 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 9

PGM Projeksiyon, GENAR’ın ortaya koyduğu oy oranlarını 600 milletvekilli Meclis üzerinden simüle etti.

9 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 10

İttifakların kesinleşmediği belirtilen çalışmada milletvekili dağılımı, seçim barajının uygulanmadığı ve yüzde 7 barajının uygulandığı iki ayrı senaryo üzerinden hesaplandı.

10 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 11

Seçim barajının uygulanmadığı senaryoda AK Parti’nin 289 milletvekili çıkardığı simülasyona yansıdı.

11 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 12

Yeni Parti için 150, DEM Parti için 64, milletvekili hesaplandı.

12 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 13

İYİ Parti 33 ve MHP 32 milletvekili çıkardı.

13 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 14

Aynı senaryoda CHP’nin 23 milletvekili elde ettiği görüldü.

14 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 15

Yeniden Refah Partisi için 4, Zafer Partisi için 3 ve Anahtar Parti için 2 milletvekili öngörüldü.

15 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 16

Bu hesaplamada 600 milletvekilliğinin tamamı AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, İYİ Parti, MHP, CHP, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ve Anahtar Parti arasında dağıtıldı.

16 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 17

PGM Projeksiyon’un yüzde 7 seçim barajını esas aldığı ikinci senaryosunda ise Meclis dağılımı farklılaşıyor.

17 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 18

Bu hesaplamada AK Parti 303 milletvekiliyle gösteriliyor.

18 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 19

Yeni Parti’nin sandalye sayısı 161 olarak hesaplandı.

19 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 20

DEM Parti için 66 milletvekili öngörüldü.

20 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 21

Aynı senaryoda MHP ve İYİ Parti’nin sandalye sayıları 35’er olarak gösterildi.

21 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 22

Yüzde 7 barajının uygulandığı bu projeksiyonda CHP, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ve Anahtar Parti için milletvekili hesaplanmadı.

22 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 23

PGM Projeksiyon’un grafiklerinde her iki senaryoda da toplam milletvekili sayısı 600 olarak esas alındı.

23 24
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı - Resim: 24

Paylaşılan rakamlar, GENAR’ın araştırmasındaki oy oranlarının milletvekili dağılımına dönüştürülmesiyle oluşturulan projeksiyonları ifade ediyor.

24 24
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro