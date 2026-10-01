PGM Analiz, X hesabından yaptığı paylaşımda GENAR’ın Eylül 2026 tarihli genel seçim araştırmasının sonuçlarını ve bu veriler üzerinden hazırlanan milletvekili simülasyonlarını yayımladı.
GENAR'ın son anketinde Meclis dağılımı ortaya çıktı: İşte partilerin vekil sayısı
GENAR’ın Eylül 2026 seçim araştırmasında partilerin oy oranları Meclis aritmetiğine yansıtıldı. PGM Projeksiyon, sonuçları iki farklı baraj senaryosuyla milletvekili dağılımına çevirdi.Kaynak: Haber Merkezi
GENAR’ın araştırmasına göre yüzde 21,6 ile Yeni Parti ana muhalefet partisi oluyor.
DEM Parti yüzde 9,4 ile üçüncü sırada yer alırken MHP’nin oy oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.
İYİ Parti ise yüzde 7,7 oy oranına ulaştı.
Araştırmada CHP’nin oy oranı yüzde 6,6 olarak gösterildi.
Anahtar Parti yüzde 3, Zafer Partisi yüzde 2,8, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,5, TİP yüzde 0,9 ve Saadet Partisi yüzde 0,5 seviyesinde kaldı.
Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 0,9 olarak verildi.
AK Parti yüzde 36,1 oy oranıyla ilk sırada bulunuyor.
PGM Projeksiyon, GENAR’ın ortaya koyduğu oy oranlarını 600 milletvekilli Meclis üzerinden simüle etti.
İttifakların kesinleşmediği belirtilen çalışmada milletvekili dağılımı, seçim barajının uygulanmadığı ve yüzde 7 barajının uygulandığı iki ayrı senaryo üzerinden hesaplandı.
Seçim barajının uygulanmadığı senaryoda AK Parti’nin 289 milletvekili çıkardığı simülasyona yansıdı.
Yeni Parti için 150, DEM Parti için 64, milletvekili hesaplandı.
İYİ Parti 33 ve MHP 32 milletvekili çıkardı.
Aynı senaryoda CHP’nin 23 milletvekili elde ettiği görüldü.
Yeniden Refah Partisi için 4, Zafer Partisi için 3 ve Anahtar Parti için 2 milletvekili öngörüldü.
Bu hesaplamada 600 milletvekilliğinin tamamı AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, İYİ Parti, MHP, CHP, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ve Anahtar Parti arasında dağıtıldı.
PGM Projeksiyon’un yüzde 7 seçim barajını esas aldığı ikinci senaryosunda ise Meclis dağılımı farklılaşıyor.
Bu hesaplamada AK Parti 303 milletvekiliyle gösteriliyor.
Yeni Parti’nin sandalye sayısı 161 olarak hesaplandı.
DEM Parti için 66 milletvekili öngörüldü.
Aynı senaryoda MHP ve İYİ Parti’nin sandalye sayıları 35’er olarak gösterildi.
Yüzde 7 barajının uygulandığı bu projeksiyonda CHP, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ve Anahtar Parti için milletvekili hesaplanmadı.
PGM Projeksiyon’un grafiklerinde her iki senaryoda da toplam milletvekili sayısı 600 olarak esas alındı.
Paylaşılan rakamlar, GENAR’ın araştırmasındaki oy oranlarının milletvekili dağılımına dönüştürülmesiyle oluşturulan projeksiyonları ifade ediyor.