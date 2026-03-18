Yeniçağ Gazetesi
18 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Geleneksel çizgiler tarih oluyor: BMW i3 elektrikli otomobil pazarını sarsacak

Geleneksel çizgiler tarih oluyor: BMW i3 elektrikli otomobil pazarını sarsacak

BMW’nin yeni elektrikli sedanı i3, lansman öncesi sızdırıldı. Neue Klasse tasarımı, 800 kilometre menzil iddiası ve hızlı şarj altyapısıyla dikkat çeken model, elektrikli otomobil rekabetinde dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Geleneksel çizgiler tarih oluyor: BMW i3 elektrikli otomobil pazarını sarsacak - Resim: 1

BMW’nin yeni nesil elektrikli sedan modeli i3, resmi tanıtım öncesinde ortaya çıktı. Neue Klasse tasarım dili, 800V altyapısı ve 800 kilometreye yaklaşan menzil iddiasıyla dikkat çeken model, segmentte dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

1 10
Geleneksel çizgiler tarih oluyor: BMW i3 elektrikli otomobil pazarını sarsacak - Resim: 2

Alman otomotiv üreticisinin “Neue Klasse” olarak adlandırdığı yeni dönemine ait ilk örneklerden biri olan yeni i3, 18 Mart’taki lansman öncesinde sızdırılan görsellerle gündeme geldi.

2 10
Geleneksel çizgiler tarih oluyor: BMW i3 elektrikli otomobil pazarını sarsacak - Resim: 3

Paylaşılan görüntüler, markanın yalnızca yeni bir model değil, aynı zamanda farklı bir tasarım anlayışı ortaya koyduğunu gösteriyor. Vision Neue Klasse konseptinden esinlenen tasarım, klasik BMW çizgilerini modern detaylarla harmanlıyor.

3 10
Geleneksel çizgiler tarih oluyor: BMW i3 elektrikli otomobil pazarını sarsacak - Resim: 4

TASARIMDA KÖKLÜ DEĞİŞİM

Ortaya çıkan görsellerde en dikkat çeken unsur, markanın simgesi haline gelen böbrek ızgaranın geçirdiği dönüşüm oldu. Geleneksel dikey yapı yerine, ön yüz boyunca uzanan ince ve aydınlatmalı yatay bir panel tercih edildi.

4 10
Geleneksel çizgiler tarih oluyor: BMW i3 elektrikli otomobil pazarını sarsacak - Resim: 5

LED farların da entegre edildiği bu yapı, araca daha keskin ve teknolojik bir görünüm kazandırıyor. Daha sade hatlara sahip gövde tasarımı ve gizli kapı kolları aerodinamik verimliliği artırırken, arka bölümde yer alan ince stop lambaları genişlik hissini güçlendiriyor.

5 10
Geleneksel çizgiler tarih oluyor: BMW i3 elektrikli otomobil pazarını sarsacak - Resim: 6

800 KİLOMETRE MENZİL

Yeni i3, teknik özellikleriyle de öne çıkıyor. 800 volt mimari üzerine geliştirilen modelin, şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltması bekleniyor.

6 10
Geleneksel çizgiler tarih oluyor: BMW i3 elektrikli otomobil pazarını sarsacak - Resim: 7

400 kW seviyesine kadar hızlı şarj desteği sunacağı belirtilen aracın, geliştirilmiş batarya teknolojisi sayesinde yaklaşık 800 kilometrelik menzil sunabileceği ifade ediliyor. Bu değerler, elektrikli otomobillerde menzil endişesini azaltmayı hedefliyor.

7 10
Geleneksel çizgiler tarih oluyor: BMW i3 elektrikli otomobil pazarını sarsacak - Resim: 8

İÇ MEKANDA DİJİTALLEŞME ÖN PLANDA

Kokpit tasarımı, markanın sade ama işlevsel yaklaşımını yansıtıyor. Orta konsolda yer alan büyük ve ince yapılı dokunmatik ekran, birçok kontrol fonksiyonunu tek noktada topluyor.

8 10
Geleneksel çizgiler tarih oluyor: BMW i3 elektrikli otomobil pazarını sarsacak - Resim: 9

Daha önce BMW iX3 modelinde görülen dört kollu direksiyon tasarımı korunurken, geniş iç hacim özellikle arka koltuk yolcuları için daha konforlu bir kullanım sunuyor.

9 10
Geleneksel çizgiler tarih oluyor: BMW i3 elektrikli otomobil pazarını sarsacak - Resim: 10

Neue Klasse platformunun sağladığı alan avantajı, kabin içinde ferah bir atmosfer oluşturuyor.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro