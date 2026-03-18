Geleneksel çizgiler tarih oluyor: BMW i3 elektrikli otomobil pazarını sarsacak
BMW’nin yeni elektrikli sedanı i3, lansman öncesi sızdırıldı. Neue Klasse tasarımı, 800 kilometre menzil iddiası ve hızlı şarj altyapısıyla dikkat çeken model, elektrikli otomobil rekabetinde dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Alman otomotiv üreticisinin “Neue Klasse” olarak adlandırdığı yeni dönemine ait ilk örneklerden biri olan yeni i3, 18 Mart’taki lansman öncesinde sızdırılan görsellerle gündeme geldi.
Paylaşılan görüntüler, markanın yalnızca yeni bir model değil, aynı zamanda farklı bir tasarım anlayışı ortaya koyduğunu gösteriyor. Vision Neue Klasse konseptinden esinlenen tasarım, klasik BMW çizgilerini modern detaylarla harmanlıyor.
TASARIMDA KÖKLÜ DEĞİŞİM
Ortaya çıkan görsellerde en dikkat çeken unsur, markanın simgesi haline gelen böbrek ızgaranın geçirdiği dönüşüm oldu. Geleneksel dikey yapı yerine, ön yüz boyunca uzanan ince ve aydınlatmalı yatay bir panel tercih edildi.
LED farların da entegre edildiği bu yapı, araca daha keskin ve teknolojik bir görünüm kazandırıyor. Daha sade hatlara sahip gövde tasarımı ve gizli kapı kolları aerodinamik verimliliği artırırken, arka bölümde yer alan ince stop lambaları genişlik hissini güçlendiriyor.
800 KİLOMETRE MENZİL
Yeni i3, teknik özellikleriyle de öne çıkıyor. 800 volt mimari üzerine geliştirilen modelin, şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltması bekleniyor.
400 kW seviyesine kadar hızlı şarj desteği sunacağı belirtilen aracın, geliştirilmiş batarya teknolojisi sayesinde yaklaşık 800 kilometrelik menzil sunabileceği ifade ediliyor. Bu değerler, elektrikli otomobillerde menzil endişesini azaltmayı hedefliyor.
İÇ MEKANDA DİJİTALLEŞME ÖN PLANDA
Kokpit tasarımı, markanın sade ama işlevsel yaklaşımını yansıtıyor. Orta konsolda yer alan büyük ve ince yapılı dokunmatik ekran, birçok kontrol fonksiyonunu tek noktada topluyor.
Daha önce BMW iX3 modelinde görülen dört kollu direksiyon tasarımı korunurken, geniş iç hacim özellikle arka koltuk yolcuları için daha konforlu bir kullanım sunuyor.
Neue Klasse platformunun sağladığı alan avantajı, kabin içinde ferah bir atmosfer oluşturuyor.