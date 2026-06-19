Geldiği gibi bitiyor: Vatandaş ucuz eti orada buldu

"Et ürünlerinin yanı sıra sucuk ve çiğ süt ürünlerini de alıyoruz. Sakatat ürünlerini de tercih ediyoruz ancak yoğun ilgi gördüğü için kısa sürede tükenebiliyor. Ürünlerin kalitesinden oldukça memnunuz. Fiyatlar da piyasa durumlarına göre oldukça uygun seviyede. Buradaki personelin güler yüzlü yaklaşımı ve hijyen durumlarının güven vermesi bizim için önemli. Memnun kaldığımız için sık sık alışveriş yapıyoruz. Belediyenin hizmet verdiği bir nokta olması nedeniyle de gönül rahatlığıyla tercih ediyoruz"