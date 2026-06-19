Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yerelden kalkınma modeli doğrultusunda 11 Aralık 2019'da başlattığı Halk Et Projesi, ekonomik ve güvenilir et ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor.
Geldiği gibi bitiyor: Vatandaş ucuz eti orada buldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Halk Et, yılın ilk yarısında 125 ton et satışı gerçekleştirerek vatandaşların bütçesine katkı sağladı. Kepez, Manavgat, Serik, Alanya ve Mobil Satış Tırı olmak üzere 5 farklı noktada sunulan uygun fiyatlı gıda ürünleri yoğun ilgi görüyor.Kaynak: İHA
Proje kapsamında bu yılın ilk 6 aylık döneminde toplam 45 bin vatandaşa ulaşılarak 125 ton et satışı yapıldı. Halk Et satış mağazalarında kırmızı et çeşitlerinin yanı sıra sakatat ve sucuk ürünleri de yer alıyor.
Özellikle Halk Et Kepez Mağazası'nda satışa sunulan ciğer, yürek, dalak ve işkembe gibi sakatat çeşitleri, hijyenik koşulları ve uygun fiyatları sebebiyle vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Yoğun ilgi nedeniyle bu ürünler kısa sürede tükeniyor.
Sabit mağazalar ve Mobil Satış Tırı aracılığıyla ulaştırılan hizmet ağı kapsamında, bu yıl içinde toplam 1 ton 788 kilogram sucuk satışı gerçekleştirildi. Projenin yan ürün gamında yer alan çiğ süt satışı da vatandaşlardan destek görüyor; mağazalarda 2025 yılı boyunca 8 bin 622 litre çiğ süt tüketiciye ulaştırıldı.
Halk Et mağazalarından düzenli olarak alışveriş yapan Bayram Bayındır isimli vatandaş, çoğunlukla kuşbaşı, bonfile ve antrikot gibi kırmızı et ürünlerini tercih ettiğini belirtti.
Ürünlerin piyasa koşullarına göre son derece uygun fiyatlı olduğunu dile getiren Bayındır, şu ifadeleri kullandı:
"Et ürünlerinin yanı sıra sucuk ve çiğ süt ürünlerini de alıyoruz. Sakatat ürünlerini de tercih ediyoruz ancak yoğun ilgi gördüğü için kısa sürede tükenebiliyor. Ürünlerin kalitesinden oldukça memnunuz. Fiyatlar da piyasa durumlarına göre oldukça uygun seviyede. Buradaki personelin güler yüzlü yaklaşımı ve hijyen durumlarının güven vermesi bizim için önemli. Memnun kaldığımız için sık sık alışveriş yapıyoruz. Belediyenin hizmet verdiği bir nokta olması nedeniyle de gönül rahatlığıyla tercih ediyoruz"