Bilecik'te yetişen ve eşsiz aromasıyla ünlenen "Medetli Kavunu" hasadı başlarken, hasat edilen tonlarca ürün çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına gönderilmek üzere tırlara yükleniyor.
Geçen yıl kilosu 15 TL'ydi bu yıl hedef en az 30 TL: İstanbul'un gözdesinde hasat başladı
Türkiye’nin en önemli kavun üretim merkezlerinden Bilecik’de, dillere destan aroması ve yüksek dayanıklılığıyla bilinen ünlü "Medetli Kavunu"nun hasadı resmen başladı. Geçen yıl 15 TL bandında seyreden fiyatlar yüzünden beli bükülen çiftçiler, bu yıl tarlada kilo başına 30 -40 TL fiyat bekliyor.Kaynak: İHA
Bilecik'te kavun üretiminin ana merkezi konumundaki Osmaneli ilçesi Sakarya Havzası'nda yer alan Medetli köyünde, üreticiler tarafından en çok tercih edilen ve piyasada kapış kapış giden "Konak" cinsi kavunun hasadı hummalı bir çalışmayla sürüyor.
"Geçen Yıl Fiyatlar Çok Kötüydü, Bu Yıl 30-40 TL Bekliyoruz"
Medetli köyünün en köklü üreticilerinden Gürcan İlhan, çocukluğundan beri bu toprakların içinde olduğunu belirterek tarımdaki dönüşümü ve fiyat beklentilerini şu sözlerle aktardı:
"Zamana göre değişiyor. Önceden salma sulama yapıyorduk, ekilebilen arazi az oluyordu. 10 dönüm yapıyorsak şimdi modern damlama sulama sisteminin sağladığı kolaylık var.
Artık karpuzla birlikte 30 dönüm, 40 dönüm gibi çok daha büyük alanlarda yüksek kapasiteli üretim gerçekleştiriyoruz. Fiyatlar geçen yıl zaten çok kötüydü, 15 TL bandındaydı.
Bu sene inşallah kilo fiyatının 30-40 TL civarında olmasını bekliyoruz. Şu anda hasat daha yeni başladığı, tarlalar tam açılmadığı için fiyatlar için net bir şey diyemiyoruz ancak umutluyuz."
Dayanıklılığı Sayesinde Büyükşehir Hallerinin Gözdesi Oldu!
Medetli kavununun sadece kokusu ve aromasıyla değil, raf ömrüyle de tüccarın bir numaralı tercihi olduğunu belirten İlhan,
toplanan ürünlerin aracı tüccarlar vasıtasıyla büyükşehir hallerine gönderildiğini söyledi.
Kavunun lojistik avantajına değinen İlhan, "Bu kavunumuzu Adapazarı ağırlıklı olmak üzere İzmit, İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi büyükşehirlerin hepsine gönderiyoruz.
Aroması çok güzel, kokusu harika ve en önemlisi çok dayanıklı.
Gittiği yerde satıcı için üç beş gün ya da bir hafta bozulmadan bekletilmesi son derece kolay.
Bu da Medetli kavununu pazarda rakipsiz kılıyor" diyerek ürünün ticari gücünü vurguladı.