Yeniçağ Gazetesi
14 Temmuz 2026 Salı
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Geçen yıl kilosu 15 TL'ydi bu yıl hedef en az 30 TL: İstanbul'un gözdesinde hasat başladı

Geçen yıl kilosu 15 TL'ydi bu yıl hedef en az 30 TL: İstanbul'un gözdesinde hasat başladı

Türkiye’nin en önemli kavun üretim merkezlerinden Bilecik’de, dillere destan aroması ve yüksek dayanıklılığıyla bilinen ünlü "Medetli Kavunu"nun hasadı resmen başladı. Geçen yıl 15 TL bandında seyreden fiyatlar yüzünden beli bükülen çiftçiler, bu yıl tarlada kilo başına 30 -40 TL fiyat bekliyor.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Geçen yıl kilosu 15 TL'ydi bu yıl hedef en az 30 TL: İstanbul'un gözdesinde hasat başladı - Resim: 1

Bilecik'te yetişen ve eşsiz aromasıyla ünlenen "Medetli Kavunu" hasadı başlarken, hasat edilen tonlarca ürün çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına gönderilmek üzere tırlara yükleniyor.

1 12
Geçen yıl kilosu 15 TL'ydi bu yıl hedef en az 30 TL: İstanbul'un gözdesinde hasat başladı - Resim: 2

Bilecik'te kavun üretiminin ana merkezi konumundaki Osmaneli ilçesi Sakarya Havzası'nda yer alan Medetli köyünde, üreticiler tarafından en çok tercih edilen ve piyasada kapış kapış giden "Konak" cinsi kavunun hasadı hummalı bir çalışmayla sürüyor.

2 12
Geçen yıl kilosu 15 TL'ydi bu yıl hedef en az 30 TL: İstanbul'un gözdesinde hasat başladı - Resim: 3

"Geçen Yıl Fiyatlar Çok Kötüydü, Bu Yıl 30-40 TL Bekliyoruz"

Medetli köyünün en köklü üreticilerinden Gürcan İlhan, çocukluğundan beri bu toprakların içinde olduğunu belirterek tarımdaki dönüşümü ve fiyat beklentilerini şu sözlerle aktardı:

3 12
Geçen yıl kilosu 15 TL'ydi bu yıl hedef en az 30 TL: İstanbul'un gözdesinde hasat başladı - Resim: 4

"Zamana göre değişiyor. Önceden salma sulama yapıyorduk, ekilebilen arazi az oluyordu. 10 dönüm yapıyorsak şimdi modern damlama sulama sisteminin sağladığı kolaylık var.

4 12
Geçen yıl kilosu 15 TL'ydi bu yıl hedef en az 30 TL: İstanbul'un gözdesinde hasat başladı - Resim: 5

Artık karpuzla birlikte 30 dönüm, 40 dönüm gibi çok daha büyük alanlarda yüksek kapasiteli üretim gerçekleştiriyoruz. Fiyatlar geçen yıl zaten çok kötüydü, 15 TL bandındaydı.

5 12
Geçen yıl kilosu 15 TL'ydi bu yıl hedef en az 30 TL: İstanbul'un gözdesinde hasat başladı - Resim: 6

Bu sene inşallah kilo fiyatının 30-40 TL civarında olmasını bekliyoruz. Şu anda hasat daha yeni başladığı, tarlalar tam açılmadığı için fiyatlar için net bir şey diyemiyoruz ancak umutluyuz."

6 12
Geçen yıl kilosu 15 TL'ydi bu yıl hedef en az 30 TL: İstanbul'un gözdesinde hasat başladı - Resim: 7

Dayanıklılığı Sayesinde Büyükşehir Hallerinin Gözdesi Oldu!

Medetli kavununun sadece kokusu ve aromasıyla değil, raf ömrüyle de tüccarın bir numaralı tercihi olduğunu belirten İlhan,

7 12
Geçen yıl kilosu 15 TL'ydi bu yıl hedef en az 30 TL: İstanbul'un gözdesinde hasat başladı - Resim: 8

toplanan ürünlerin aracı tüccarlar vasıtasıyla büyükşehir hallerine gönderildiğini söyledi.

8 12
Geçen yıl kilosu 15 TL'ydi bu yıl hedef en az 30 TL: İstanbul'un gözdesinde hasat başladı - Resim: 9

Kavunun lojistik avantajına değinen İlhan, "Bu kavunumuzu Adapazarı ağırlıklı olmak üzere İzmit, İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi büyükşehirlerin hepsine gönderiyoruz.

9 12
Geçen yıl kilosu 15 TL'ydi bu yıl hedef en az 30 TL: İstanbul'un gözdesinde hasat başladı - Resim: 10

Aroması çok güzel, kokusu harika ve en önemlisi çok dayanıklı.

10 12
Geçen yıl kilosu 15 TL'ydi bu yıl hedef en az 30 TL: İstanbul'un gözdesinde hasat başladı - Resim: 11

Gittiği yerde satıcı için üç beş gün ya da bir hafta bozulmadan bekletilmesi son derece kolay.

11 12
Geçen yıl kilosu 15 TL'ydi bu yıl hedef en az 30 TL: İstanbul'un gözdesinde hasat başladı - Resim: 12

Bu da Medetli kavununu pazarda rakipsiz kılıyor" diyerek ürünün ticari gücünü vurguladı.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro