Geceleri yapay zekayla dertleşiyorsanız başınız belada

Sözcü'de yer alan habere göre, yapay zekanın sunduğu anlayışlı ve şefkatli yanıtlar, insan beyninde tıpkı gerçek bir dosttan destek alıyormuş gibi dopamin ve oksitosin (bağlılık hormonu) salgılanmasını tetikliyor. Bu kimyasal reaksiyon anlık olarak kaygıyı azaltsa ve güven hissi verse de, arka planda büyük bir tehlikeyi barındırıyor.