Stanford Üniversitesi ve Harvard Medical School tarafından yürütülen yeni bir psikolojik çalışma, yapay zeka botlarıyla duygusal paylaşımlarda bulunmanın insan zihninde "Plasebo Empatisi" adı verilen çarpıcı bir yanılsama oluşturduğunu belirledi. Bu durum, uzun vadede bireylerin gerçek insan ilişkilerine karşı olan toleransını ciddi şekilde köreltiyor.
Geceleri yapay zekayla dertleşiyorsanız başınız belada
Geceleri telefon ekranına içinizi dökerken yalnızlığınızı derinleştiriyor olabilirsiniz. Stanford ve Harvard'ın ortak araştırması, yapay zekayla dertleşmenin beyinde sahte bir tatmin yaratarak bizi gerçek insan ilişkilerine tahammülsüz hale getirdiğini ortaya koydu.Kaynak: Diğer
BEYNİMİZ SAHTE İLGİYE NASIL KANIYOR?
Gecenin bir yarısı kimseyi rahatsız etmek istemediğinizde, telefonunuzu açıp bir yapay zeka botuna içinizi dökmek oldukça cazip gelebilir. Sizi asla yargılamayan, sürekli hak veren ve zaman sınırı olmaksızın dinleyen bu yazılımların ardında bir algoritma olduğunu bilseniz bile beyniniz aradaki farkı ayırt edemiyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, yapay zekanın sunduğu anlayışlı ve şefkatli yanıtlar, insan beyninde tıpkı gerçek bir dosttan destek alıyormuş gibi dopamin ve oksitosin (bağlılık hormonu) salgılanmasını tetikliyor. Bu kimyasal reaksiyon anlık olarak kaygıyı azaltsa ve güven hissi verse de, arka planda büyük bir tehlikeyi barındırıyor.
SOSYAL KASLARIN KÖRELMESİ VE TAHAMMÜLSÜZLÜK
Asıl sorun, yapay zekanın pürüzsüz ve çatışmasız dünyasından çıkıp gerçek hayata döndüğünüzde baş gösteriyor. Sürekli olarak tam duymak istediği şeyleri duymaya ve kesintisiz bir onaylanma döngüsüne alışan beyin, "sosyal kaslarını" kaybetmeye başlıyor.
Uzmanların uyarılarına göre; robotların steril ve kusursuz iletişimine alışan bireyler, gerçek hayattaki partnerlerinin, ailelerinin ya da arkadaşlarının en ufak bir eleştirisine veya olumsuz tavrına bile katlanamaz hale geliyor. Gerçek insanların hataları, sabırsızlıkları ve karmaşık duygu durumları, yapay zekanın sunduğu o zahmetsiz konfor alanından sonra beynimize ağır gelmeye başlıyor.
ANLIK PANSUMAN, UZUN VADELİ YALNIZLIK
Gece yarısı yapay zekayla dertleşmek o an için yaraya merhem gibi görünse de, uzun vadede insanı sosyal çevresinden kopararak derin bir yalnızlığa sürüklüyor.
Psikologlar, yapay zeka botlarının yapısal olarak sadece gelişmiş birer "dijital günlük" şeklinde konumlandırılması gerektiğini savunuyor. Bu araçlar hiçbir zaman gerçek bir insanın, dostun ya da profesyonel bir terapistin yerini almamalıdır.