Gecenin bir yarısında aniden uyanıp yeniden uykuya dalmakta zorlanmak birçok kişinin yaşadığı bir durum. Uyku uzmanlarına göre gece boyunca birkaç kez uyanmak aslında sağlıklı uyku düzeninin doğal bir parçası olsa da, bu uyanıklığın uzun sürmesi farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor.
Geceleri neden aniden uyanıyoruz? Bilim insanları açıkladı işte sebebi
Gece aniden uyanmak çoğu zaman sanıldığı kadar sıra dışı değil. Uzmanlara göre bu durum uyku döngüsünün doğal bir parçası olsa da stres, hormonlar ve bazı sağlık sorunları yeniden uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor.Kaynak: Diğer
Gece uyanmaları normal kabul ediliyor
İngiltere’deki Sleepyhead Clinic’in direktörü ve uyku fizyoloğu Stephanie Romiszewski, kesintisiz tek parça uyumanın zorunlu olmadığına dikkat çekerek, gece uyanmalarının son derece yaygın olduğunu belirtiyor.
Uzmanlara göre uyku yaklaşık 90 dakikalık döngüler halinde ilerliyor. Sağlıklı yetişkinler gece boyunca iki ila dört kez kısa süreli uyanabiliyor. Bu uyanmaların büyük bölümü yalnızca birkaç saniye sürdüğü için çoğu kişi bunları hatırlamıyor.
Sabaha karşı neden daha sık uyanıyoruz?
Gecenin ilk bölümünde derin uyku daha baskınken, sabaha doğru uyku hafifliyor. Bu nedenle küçük bir ses, ışık ya da fiziksel rahatsızlık bile kişinin uyanmasına neden olabiliyor.
Uzmanlar, gece 22.00-23.00 arasında uyuyan kişiler için 02.00-03.00 saatlerinin, derin uykunun büyük ölçüde tamamlandığı kritik bir dönem olduğuna dikkat çekiyor.
Stres yeniden uyumayı zorlaştırıyor
Araştırmalara göre asıl sorun uyanmak değil, uyanınca beynin bunu bir problem olarak algılaması.
Sabaha doğru vücut yeni güne hazırlanırken kortizol hormonu doğal olarak yükseliyor. Ancak kişi stresli veya kaygılıysa bu artış daha belirgin hale geliyor ve yeniden uykuya dalmak güçleşiyor.
Uzmanlara göre “Ya tekrar uyuyamazsam?” düşüncesi de beynin daha fazla uyanık kalmasına neden oluyor.
Bazı sağlık sorunları da etkili olabiliyor
Uyku uzmanları, sık uyanmaların yalnızca stres kaynaklı olmadığını belirtiyor. Aşağıdaki durumlar da gece uykusunu bölebiliyor:
Uyku apnesi
Huzursuz bacak sendromu
Tiroit hastalıkları
Yoğun kaygı ve stres
Ayrıca akşam saatlerinde ağır yemek yemek, fazla kafein veya şeker tüketmek ve alkol kullanımı da uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.
Kadınlarda daha sık görülüyor
Araştırmalar, kadınların gece boyunca erkeklere göre daha sık uyandığını ortaya koyuyor.
Uzmanlar; adet dönemi, hamilelik ve menopoz gibi hormonal değişimlerin yanı sıra çocuk bakımı ve ev içi sorumlulukların oluşturduğu “görünmeyen yükün” de kadınlarda uyku kalitesini olumsuz etkileyebildiğini ifade ediyor.
Yeniden uykuya dalmak için neler öneriliyor?
Uzmanlara göre gece uyanmalarını tamamen engellemek yerine sağlıklı uyku alışkanlıkları geliştirmek daha önemli.
Öneriler arasında şunlar yer alıyor:
Her gün aynı saatte uyanmak,
Sabah saatlerinde gün ışığına çıkmak,
Düzenli hareket etmek,
Sadece gerçekten uykunuz geldiğinde yatağa gitmek,
Gece uyandığınızda saate veya telefona bakmamak,
Yaklaşık 20 dakika boyunca uyuyamıyorsanız loş ışıklı başka bir odaya geçip uykunuz gelince tekrar yatağa dönmek.
Uzmanlar, gece uyanmalarının sıklaşması, uzun sürmesi veya günlük yaşamı etkilemeye başlaması halinde ise profesyonel destek alınmasını öneriyor.