Geceleri neden aniden uyanıyoruz? Bilim insanları açıkladı işte sebebi

Stres yeniden uyumayı zorlaştırıyor

Araştırmalara göre asıl sorun uyanmak değil, uyanınca beynin bunu bir problem olarak algılaması.

Sabaha doğru vücut yeni güne hazırlanırken kortizol hormonu doğal olarak yükseliyor. Ancak kişi stresli veya kaygılıysa bu artış daha belirgin hale geliyor ve yeniden uykuya dalmak güçleşiyor.

Uzmanlara göre “Ya tekrar uyuyamazsam?” düşüncesi de beynin daha fazla uyanık kalmasına neden oluyor.