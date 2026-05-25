Gaziantep’te mobilya fabrikasında büyük yangın

Gaziantep’te 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Gaziantep’te bir mobilya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bazı bölümlerini sararken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma başlattı.

Yangın, Şehitkamil ilçesinde bulunan 5. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir mobilya üretim tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

33 araç ve 72 personelle müdahale
Olay yerine ulaşan ekipler, hızla yayılan yangına 33 araç ve 72 personelle müdahale etmeye başladı. Fabrikanın bazı bölümlerinin alevlere teslim olduğu öğrenildi.

İlk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
