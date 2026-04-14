Gaziantep’in yeni tescilli lezzeti: Leblebili kıtır helva

Leblebi, susam ve çöven ekstraktı gibi besleyici bileşenler içeren bu geleneksel tatlı, hem doyurucu özelliği hem de kendine has aromasıyla özellikle çay ve kahve sunumlarında sıkça tercih ediliyor.

Yaklaşık bir yıl süren detaylı çalışmalar sonucunda tescillenen bu ürün, Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü projeler arasında yer alıyor. Uzun yıllardır Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip olan leblebili kıtır helva, sadece günlük atıştırmalık olarak değil; misafir ağırlamalarında, bayramlarda ve özel günlerde de sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Aynı zamanda hediyelik olarak da yoğun ilgi görüyor.