Yeniçağ Gazetesi
14 Nisan 2026 Salı
Anasayfa Yaşam Gaziantep’in yeni tescilli lezzeti: Leblebili kıtır helva

Gaziantep’in zengin mutfak kültürüne ait özel lezzetlerden biri olan Gaziantep leblebili kıtır helva, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle coğrafi işaret tescili aldı.

Cansu İşcan
Leblebi, susam ve çöven ekstraktı gibi besleyici bileşenler içeren bu geleneksel tatlı, hem doyurucu özelliği hem de kendine has aromasıyla özellikle çay ve kahve sunumlarında sıkça tercih ediliyor.

Yaklaşık bir yıl süren detaylı çalışmalar sonucunda tescillenen bu ürün, Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü projeler arasında yer alıyor. Uzun yıllardır Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip olan leblebili kıtır helva, sadece günlük atıştırmalık olarak değil; misafir ağırlamalarında, bayramlarda ve özel günlerde de sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Aynı zamanda hediyelik olarak da yoğun ilgi görüyor.

Üretim Süreci ve Özellikleri

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu özel helva; susam, leblebi, şeker, su, çöven ekstraktı ve limon tuzu gibi malzemelerle üretiliyor. Ustalık ve sabır gerektiren yapım süreci sayesinde ürün, Gaziantep’in gastronomik mirasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Kıtır ve hafif sert yapısıyla öne çıkan helva, leblebi ve susam taneleriyle zenginleştirilmiş açık krem renginde bir görünüme sahip. Kendine özgü aromasıyla dikkat çeken bu tatlı, katkısız yapısı sayesinde doğal lezzetini koruyor.

Gaziantep’in Coğrafi İşaret Gücü

Dünya çapında ün kazanan Gaziantep mutfağı, bu yeni tescille birlikte 109 coğrafi işaretli ürüne ulaşarak Türkiye’deki liderliğini sürdürüyor.

Antep Baklavası, Menengiç Kahvesi, Antep Fıstık Ezmesi ve Gaziantep Lahmacunu gibi ürünler Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili almış durumda.

Bunun yanı sıra Oğuzeli Nar Ekşisi, Antep Muskası ve Antep Bulguru gibi ürünler için de tescil süreçleri devam ediyor. Amaç; yerel değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve uluslararası alanda daha görünür hale getirmek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda hem ulusal hem de uluslararası etkinliklere katılım sağlayarak ürünlerin tanıtımını güçlendirmeyi sürdürüyor. Aynı zamanda farklı kurumlarla iş birliği içinde coğrafi işaret çalışmalarının koordinasyonu da sistemli bir şekilde yürütülüyor.

Leblebili Kıtır Helva Tarifi (Özgün Anlatım)

Malzemeler

2 su bardağı ince çekilmiş sarı leblebi

1 su bardağı un

125 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı pudra şekeri

İsteğe bağlı: Antep fıstığı veya iri kırılmış leblebi

Yapılışı

Öncelikle leblebileri rondodan geçirerek ince bir un haline getirin ve pürüzsüz bir kıvam elde etmek için eleyin. Tavada tereyağı ve sıvı yağı eritip unu ekleyin ve hafif kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından leblebi ununu ilave ederek kısık ateşte dikkatlice karıştırarak birkaç dakika daha kavurun.

Ocaktan aldıktan sonra pudra şekerini ekleyip iyice karıştırın. Karışım ılıdıktan sonra dilediğiniz şekli vererek servis edebilirsiniz. İsterseniz tepsiye yayarak dilimleyebilir, isterseniz küçük porsiyonlar halinde sunabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi
