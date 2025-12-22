İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu soruşturması büyüyor. eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akif Ersoy'un tutuklu olduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Emrullah Erdinç uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Erdinç'in, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

EVİRGEN GÖZALTINDA

Umut Evirgen de gözaltına alındı. Evirgen’in bu akşam eşi Alina Boz’un başrol oynadığı “Palamut Zamanı” oyununun temsili için gittiği Zorlu PSM’de gözaltına alındığı öğrenildi.

MEHMET AKİF ERSOY VE ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLANMIŞTI

Operasyonların ilk büyük yankısı Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile yaşanmıştı. Ersoy, "uyuşturucu madde kullanımı" ve "kullanımı kolaylaştırma" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece 11 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hemen ardından ünlü spiker ve oyuncu Ela Rümeysa Cebeci hakkında da benzer bir süreç işledi. İlk etapta serbest bırakılan Cebeci, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen saç örneği raporlarında uyuşturucu madde izine rastlanması üzerine yeniden gözaltına alındı.

Cebeci, 17 Aralık 2025 tarihinde "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.