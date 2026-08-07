Game of Thrones evreni sinemaya taşınıyor: Resmi açıklama geldi

Warner Bros. resmen duyurdu
Warner Bros., uzun süredir konuşulan Game of Thrones sinema filmi projesini resmen doğruladı.
Warner Bros. resmen duyurdu
Warner Bros., uzun süredir konuşulan Game of Thrones sinema filmi projesini resmen doğruladı.
Stüdyo, Game of Thrones evreninde geçecek "Aegon's Conquest" adlı yapımın sinema filmi olarak hazırlanacağını açıkladı.
Targaryenlerin yükselişi anlatılacak
Film, Westeros tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Aegon Targaryen'in Yedi Krallık'ı fethetme sürecini merkezine alacak.
Hikâyede Aegon'un, kız kardeşleri Visenya ve Rhaenys ile birlikte ejderhaları eşliğinde Westeros'a düzenlediği sefer ve Targaryen Hanedanı'nın kıtadaki hakimiyetini kurma mücadelesi anlatılacak.
Demir Taht'ın kuruluşu beyaz perdede
Aegon's Conquest, Demir Taht'ın kuruluşuna uzanan süreci ve Targaryen egemenliğinin başlangıcını beyaz perdeye taşıyarak, Game of Thrones evreninin en kritik tarihsel olaylarından birini sinemaseverlerle buluşturacak.
Oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı
Filmin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve vizyon tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Warner Bros.'un projeyi doğrulamasının ardından, Game of Thrones hayranları arasında büyük heyecan yaşanırken, yapım serinin sinemadaki ilk büyük filmi olmaya hazırlanıyor.