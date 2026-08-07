Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Game of Thrones evreni sinemaya taşınıyor: Resmi açıklama geldi

Game of Thrones evreni sinemaya taşınıyor: Resmi açıklama geldi

Warner Bros., uzun süredir gündemde olan Game of Thrones filmi iddialarını doğruladı. "Aegon's Conquest" adıyla beyaz perdeye taşınacak yapım, Targaryen Hanedanı'nın Westeros'u fethederek Demir Taht'ın temellerini attığı dönemi konu alacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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Game of Thrones evreni sinemaya taşınıyor: Resmi açıklama geldi - Resim: 1

Warner Bros. resmen duyurdu

Warner Bros., uzun süredir konuşulan Game of Thrones sinema filmi projesini resmen doğruladı.

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Game of Thrones evreni sinemaya taşınıyor: Resmi açıklama geldi - Resim: 2

Stüdyo, Game of Thrones evreninde geçecek "Aegon's Conquest" adlı yapımın sinema filmi olarak hazırlanacağını açıkladı.

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Game of Thrones evreni sinemaya taşınıyor: Resmi açıklama geldi - Resim: 3

Targaryenlerin yükselişi anlatılacak

Film, Westeros tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Aegon Targaryen'in Yedi Krallık'ı fethetme sürecini merkezine alacak.

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Game of Thrones evreni sinemaya taşınıyor: Resmi açıklama geldi - Resim: 4

Hikâyede Aegon'un, kız kardeşleri Visenya ve Rhaenys ile birlikte ejderhaları eşliğinde Westeros'a düzenlediği sefer ve Targaryen Hanedanı'nın kıtadaki hakimiyetini kurma mücadelesi anlatılacak.

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Game of Thrones evreni sinemaya taşınıyor: Resmi açıklama geldi - Resim: 5

Demir Taht'ın kuruluşu beyaz perdede

Aegon's Conquest, Demir Taht'ın kuruluşuna uzanan süreci ve Targaryen egemenliğinin başlangıcını beyaz perdeye taşıyarak, Game of Thrones evreninin en kritik tarihsel olaylarından birini sinemaseverlerle buluşturacak.

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Game of Thrones evreni sinemaya taşınıyor: Resmi açıklama geldi - Resim: 6

Oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı

Filmin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve vizyon tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Game of Thrones evreni sinemaya taşınıyor: Resmi açıklama geldi - Resim: 7

Warner Bros.'un projeyi doğrulamasının ardından, Game of Thrones hayranları arasında büyük heyecan yaşanırken, yapım serinin sinemadaki ilk büyük filmi olmaya hazırlanıyor.

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