Yunus Akgün: "Allah'a bin şükür. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Herkesin büyük emeği var. Herkes çok emek verdi. Camiamıza hayırlı olsun. 26, 27, 28... Her sene Galatasaray şampiyonluğu kovalayacaktır."
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler
Trendyol Süper Lig'de bitime bir hafta kala evinde Antalyaspor'u iki kez geri düştüğü maçta 4-2 yenerek üst üste 4. şamapiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da maç sonu futbolcular duygularını paylaştı. İşte futbolcuların şampiyonluk açıklamaları...Furkan Çelik
Abdülkerim Bardakçı: "Bizim için çok önemliydi. Tarih yazacaktık, çok şükür bize nasip oldu. Çok zor bir maçtı. Psikolojik olarak çok zor bir maçtı ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükürler olsun."
İlkay Gündoğan: "Çok mutlu ve gururluyuz. Çok özel bir duygu, benim için çok özel bir his. Tüm ekibi, camiayı tebrik ediyorum. Özel bir başarı ve özel bir duygu. Çok mutluyuz."
Barış Alper Yılmaz: "Diyeceğim çok bir şey yok şu anda. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten bolca konuşacağız başka zaman. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun."
Kaan Ayhan: "4. kez nasip oldu. 5'e başlayacağız Allah'ın izniyle."
Victor Osimhen: "Antalyaspor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ız. Takım çok iyi performans gösterdi. Çok mutluyuz. Biz Galatasaray'ız, çok mutluyuz."
Lucas Torreira: "Biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık. 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfini yaşayacağız. Bizim için, babam için, ailem için zor bir sene oldu ama Galatasaray'ı her şeyin önüne koydum. Zor bir dönemden geçtik ama bana hep destek olundu. Burada olduğum için çok mutluyum."
Mario Lemina: "Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum."
Davinson Sanchez: "Çok mutluyuz şampiyonluktan dolayı. Çok zorlu bir sezon geçirdik. 3 günde bir maç oynadık bu sezon. Burada zorlu bir sezondan sonra şampiyon olduk ve çok mutluyuz."
Uğurcan Çakır: "Öncelikle çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonluktu. Şampiyonlar Ligi ve ligde çok iyi performans gösterdik ve hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık."
Eren Elmalı: "Çok mutluyuz. Şu ortam bile bize yetiyor. Herkesin emeğine sağlık. Çok çalıştık ve istedik. Herkese çok teşekkür ediyorum."
Roland Sallai: "Zor bir sezon geçirdik. Burada bu akşam kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman destek oldular. Çok mutluyuz. Şimdi artık bunu kutlama zamanı. Gidip hep birlikte bu akşamı kutlayacağız."