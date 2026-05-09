Yeniçağ Gazetesi
09 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler

Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler

Trendyol Süper Lig'de bitime bir hafta kala evinde Antalyaspor'u iki kez geri düştüğü maçta 4-2 yenerek üst üste 4. şamapiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da maç sonu futbolcular duygularını paylaştı. İşte futbolcuların şampiyonluk açıklamaları...

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler - Resim: 1

Yunus Akgün: "Allah'a bin şükür. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Herkesin büyük emeği var. Herkes çok emek verdi. Camiamıza hayırlı olsun. 26, 27, 28... Her sene Galatasaray şampiyonluğu kovalayacaktır."

1 12
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler - Resim: 2

Abdülkerim Bardakçı: "Bizim için çok önemliydi. Tarih yazacaktık, çok şükür bize nasip oldu. Çok zor bir maçtı. Psikolojik olarak çok zor bir maçtı ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükürler olsun."

2 12
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler - Resim: 3

İlkay Gündoğan: "Çok mutlu ve gururluyuz. Çok özel bir duygu, benim için çok özel bir his. Tüm ekibi, camiayı tebrik ediyorum. Özel bir başarı ve özel bir duygu. Çok mutluyuz."

3 12
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler - Resim: 4

Barış Alper Yılmaz: "Diyeceğim çok bir şey yok şu anda. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten bolca konuşacağız başka zaman. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun."

4 12
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler - Resim: 5

Kaan Ayhan: "4. kez nasip oldu. 5'e başlayacağız Allah'ın izniyle."

5 12
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler - Resim: 6

Victor Osimhen: "Antalyaspor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ız. Takım çok iyi performans gösterdi. Çok mutluyuz. Biz Galatasaray'ız, çok mutluyuz."

6 12
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler - Resim: 7

Lucas Torreira: "Biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık. 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfini yaşayacağız. Bizim için, babam için, ailem için zor bir sene oldu ama Galatasaray'ı her şeyin önüne koydum. Zor bir dönemden geçtik ama bana hep destek olundu. Burada olduğum için çok mutluyum."

7 12
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler - Resim: 8

Mario Lemina: "Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum."

8 12
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler - Resim: 9

Davinson Sanchez: "Çok mutluyuz şampiyonluktan dolayı. Çok zorlu bir sezon geçirdik. 3 günde bir maç oynadık bu sezon. Burada zorlu bir sezondan sonra şampiyon olduk ve çok mutluyuz."

9 12
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler - Resim: 10

Uğurcan Çakır: "Öncelikle çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonluktu. Şampiyonlar Ligi ve ligde çok iyi performans gösterdik ve hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık."

10 12
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler - Resim: 11

Eren Elmalı: "Çok mutluyuz. Şu ortam bile bize yetiyor. Herkesin emeğine sağlık. Çok çalıştık ve istedik. Herkese çok teşekkür ediyorum."

11 12
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler - Resim: 12

Roland Sallai: "Zor bir sezon geçirdik. Burada bu akşam kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman destek oldular. Çok mutluyuz. Şimdi artık bunu kutlama zamanı. Gidip hep birlikte bu akşamı kutlayacağız."

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro