Yeniçağ Gazetesi
09 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray'ın yeni dinamosu İngiltere'den geliyor: Anlaşma sağlandı

Galatasaray'ın yeni dinamosu İngiltere'den geliyor: Anlaşma sağlandı

Galatasaray, orta saha transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı, İngiliz kulübüyle de bonservis pazarlıklarında önemli mesafe katettiği öne sürüldü.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Galatasaray'ın yeni dinamosu İngiltere'den geliyor: Anlaşma sağlandı - Resim: 1

Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinde sona yaklaştı.

1 6
Galatasaray'ın yeni dinamosu İngiltere'den geliyor: Anlaşma sağlandı - Resim: 2

Sarı-kırmızılıların, Burnley'de forma giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcunun transferi için hem oyuncuyla hem de kulübüyle yaptığı görüşmelerde önemli ilerleme kaydettiği iddia edildi.

2 6
Galatasaray'ın yeni dinamosu İngiltere'den geliyor: Anlaşma sağlandı - Resim: 3

BİREYSEL ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI

beIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Lesley Ugochukwu ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

3 6
Galatasaray'ın yeni dinamosu İngiltere'den geliyor: Anlaşma sağlandı - Resim: 4

Sarı-kırmızılı yönetimin Burnley ile de bonservis görüşmelerinde anlaşma zemini oluşturduğu ve transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

4 6
Galatasaray'ın yeni dinamosu İngiltere'den geliyor: Anlaşma sağlandı - Resim: 5

25 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Galatasaray'ın orta saha transfer listesinde üst sıralarda yer alan Ugochukwu için Burnley'nin yaklaşık 25 milyon euro bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, transferi uygun şartlarla tamamlayabilmek adına İngiliz kulübüyle pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

5 6
Galatasaray'ın yeni dinamosu İngiltere'den geliyor: Anlaşma sağlandı - Resim: 6

GEÇEN SEZON 38 MAÇA ÇIKTI

2025-2026 sezonunda Burnley formasıyla Premier League, FA Cup ve EFL Cup'ta toplam 38 resmi karşılaşmada görev yapan Lesley Ugochukwu, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro