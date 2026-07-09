Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinde sona yaklaştı.
Galatasaray'ın yeni dinamosu İngiltere'den geliyor: Anlaşma sağlandı
Galatasaray, orta saha transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı, İngiliz kulübüyle de bonservis pazarlıklarında önemli mesafe katettiği öne sürüldü.Furkan Çelik
Sarı-kırmızılıların, Burnley'de forma giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcunun transferi için hem oyuncuyla hem de kulübüyle yaptığı görüşmelerde önemli ilerleme kaydettiği iddia edildi.
BİREYSEL ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI
beIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Lesley Ugochukwu ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılı yönetimin Burnley ile de bonservis görüşmelerinde anlaşma zemini oluşturduğu ve transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
25 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Galatasaray'ın orta saha transfer listesinde üst sıralarda yer alan Ugochukwu için Burnley'nin yaklaşık 25 milyon euro bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, transferi uygun şartlarla tamamlayabilmek adına İngiliz kulübüyle pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.
GEÇEN SEZON 38 MAÇA ÇIKTI
2025-2026 sezonunda Burnley formasıyla Premier League, FA Cup ve EFL Cup'ta toplam 38 resmi karşılaşmada görev yapan Lesley Ugochukwu, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.