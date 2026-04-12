Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
ZİRVEDE PUAN FARKI 2'YE DÜŞTÜ
Bu sonuçla birlikte liderliğini sürdüren Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe'den maç sonu paylaşım geldi.
FENERBAHÇE'NİN MAÇ SONU PAYLAŞIMI
Fenerbahçe'nin 'İnan Fenerbahçe' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kadıköy’de, deplasmanda, sokakta hep beraber son ana kadar" ifadaeleri kullanıldı.
Kadıköy'de, deplasmanda, sokakta hep beraber son ana kadar #İnanFenerbahçe! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 12, 2026
Sarı lacivertli kulüp, Galatasaray arasındaki puan farkının azalmasıyla birlikte taraftarlarını motive ederek şampiyonluk yarışında umutlarını artırdı.