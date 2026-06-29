Jhon Duran Türkiye'ye dönüyor: Maaşı herkesi şaşırttı

Galatasaray golcü transferinde mutlu sona yaklaştı.
Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer listesindeki Jhon Duran için önemli aşama kaydetti.
Galatasaray golcü transferinde mutlu sona yaklaştı.
Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer listesindeki Jhon Duran için önemli aşama kaydetti.
JHON DURAN İLE EL SIKIŞILDI
Ali Naci Küçük’ün haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, bonservisi Al Nassr’da bulunan 22 yaşındaki Kolombiyalı santrforla prensip anlaşmasına vardı.
ICARDI'NİN GELECEĞİNDEN BAĞIMSIZ
Transfer operasyonunun Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk’un onayından geçtiği belirtildi.
Galatasaray’ın bu hamleyi Mauro Icardi’nin geleceğinden bağımsız şekilde yürüttüğü aktarıldı.
BEDELSİZ KİRALANACAK
Galatasaray’ın Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yaptığı görüşmeler sonucunda Jhon Duran’ı 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralayacağı ifade edildi.
MAAŞI DİKKAT ÇEKTİ
Kolombiyalı golcünün Galatasaray’dan yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacağı öne sürüldü.
Bu rakam, oyuncunun geçen sezon Fenerbahçe’de çok daha yüksek maaş aldığı iddiaları nedeniyle transferin en dikkat çeken detayı oldu.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİIYOR
Sarı-kırmızılıların Jhon Duran transferini temmuz ayının ilk haftasında resmen duyurması bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Jhon Duran, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe’de kiralık olarak geçirmişti. Sarı-lacivertli formayla 21 maça çıkan genç santrfor, 5 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
DERBİLERDE SAHNE ALDI
Duran, özellikle büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekti. Beşiktaş ve Galatasaray karşısında attığı kritik gollerle sarı-lacivertli taraftarların hafızasında yer etmişti.