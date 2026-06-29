Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Jhon Duran Türkiye'ye dönüyor: Maaşı herkesi şaşırttı

Jhon Duran Türkiye'ye dönüyor: Maaşı herkesi şaşırttı

Galatasaray'ın Al Nassr forması giyen Jhon Duran ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Kolombiyalı santrforun 1 yıllığına bedelsiz kiralanacağı belirtilirken sarı kırmızılı kulüpten alacağı yıllık maaşı ise herkesi şaşırttı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Jhon Duran Türkiye'ye dönüyor: Maaşı herkesi şaşırttı - Resim: 1

Galatasaray golcü transferinde mutlu sona yaklaştı.

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer listesindeki Jhon Duran için önemli aşama kaydetti.

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Jhon Duran Türkiye'ye dönüyor: Maaşı herkesi şaşırttı - Resim: 2

JHON DURAN İLE EL SIKIŞILDI

Ali Naci Küçük’ün haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, bonservisi Al Nassr’da bulunan 22 yaşındaki Kolombiyalı santrforla prensip anlaşmasına vardı.

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Jhon Duran Türkiye'ye dönüyor: Maaşı herkesi şaşırttı - Resim: 3

ICARDI'NİN GELECEĞİNDEN BAĞIMSIZ

Transfer operasyonunun Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk’un onayından geçtiği belirtildi.

Galatasaray’ın bu hamleyi Mauro Icardi’nin geleceğinden bağımsız şekilde yürüttüğü aktarıldı.

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Jhon Duran Türkiye'ye dönüyor: Maaşı herkesi şaşırttı - Resim: 4

BEDELSİZ KİRALANACAK

Galatasaray’ın Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yaptığı görüşmeler sonucunda Jhon Duran’ı 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralayacağı ifade edildi.

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Jhon Duran Türkiye'ye dönüyor: Maaşı herkesi şaşırttı - Resim: 5

MAAŞI DİKKAT ÇEKTİ

Kolombiyalı golcünün Galatasaray’dan yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacağı öne sürüldü.

Bu rakam, oyuncunun geçen sezon Fenerbahçe’de çok daha yüksek maaş aldığı iddiaları nedeniyle transferin en dikkat çeken detayı oldu.

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Jhon Duran Türkiye'ye dönüyor: Maaşı herkesi şaşırttı - Resim: 6

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİIYOR

Sarı-kırmızılıların Jhon Duran transferini temmuz ayının ilk haftasında resmen duyurması bekleniyor.

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Jhon Duran Türkiye'ye dönüyor: Maaşı herkesi şaşırttı - Resim: 7

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jhon Duran, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe’de kiralık olarak geçirmişti. Sarı-lacivertli formayla 21 maça çıkan genç santrfor, 5 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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Jhon Duran Türkiye'ye dönüyor: Maaşı herkesi şaşırttı - Resim: 8

DERBİLERDE SAHNE ALDI

Duran, özellikle büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekti. Beşiktaş ve Galatasaray karşısında attığı kritik gollerle sarı-lacivertli taraftarların hafızasında yer etmişti.

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