Jhon Duran Türkiye'ye dönüyor: Maaşı herkesi şaşırttı

MAAŞI DİKKAT ÇEKTİ

Kolombiyalı golcünün Galatasaray’dan yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacağı öne sürüldü.

Bu rakam, oyuncunun geçen sezon Fenerbahçe’de çok daha yüksek maaş aldığı iddiaları nedeniyle transferin en dikkat çeken detayı oldu.