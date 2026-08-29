Galatasaray'ın 11'inde Batrakov sürprizi

Konuk Göztepe ise ligin ilk haftasında Samsunspor ile 3-3 berabere kaldıktan sonra evinde Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. 1 puanla 14. sırada bulunan İzmir ekibi, Galatasaray ile Süper Lig tarihinde çıkacağı 65. randevuda galibiyet arayacak. İki takım arasında oynanan geçmiş 64 maçta Galatasaray'ın 39, Göztepe'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor.