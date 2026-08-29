Yeniçağ Gazetesi
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Galatasaray'ın 11'inde Batrakov sürprizi

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, sahasında İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak kritik mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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Galatasaray'ın 11'inde Batrakov sürprizi - Resim: 1

Sarı-kırmızılılar iç sahadaki 36 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek zirve yarışında kayıp yaşamak istemezken, konuk ekip Göztepe ise zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

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Galatasaray'ın 11'inde Batrakov sürprizi - Resim: 2

TAKIMLARIN FORM DURUMU VE İSTATİSTİKLER

Sezona Arca Çorum FK karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle başlayan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Erzurumspor FK'yi 4-0’lık net bir skorla mağlup etti. Topladığı 4 puanla averajla 2. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, ligde evinde oynadığı son 36 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

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Galatasaray'ın 11'inde Batrakov sürprizi - Resim: 3

Konuk Göztepe ise ligin ilk haftasında Samsunspor ile 3-3 berabere kaldıktan sonra evinde Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. 1 puanla 14. sırada bulunan İzmir ekibi, Galatasaray ile Süper Lig tarihinde çıkacağı 65. randevuda galibiyet arayacak. İki takım arasında oynanan geçmiş 64 maçta Galatasaray'ın 39, Göztepe'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor.

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Galatasaray'ın 11'inde Batrakov sürprizi - Resim: 4

GÖZLER YENİ TRANSFER BATRAKOV'DA

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.

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Galatasaray'ın 11'inde Batrakov sürprizi - Resim: 5

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Günay Güvenç dışında eksik bulunmazken; Göztepe'de sakatlıkları süren Godoi, Antunes, Sundberg ve Furkan Bayır kritik mücadelede forma giyemeyecek.

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Galatasaray'ın 11'inde Batrakov sürprizi - Resim: 6

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina (Batrakov), Yunus, Barış Alper, Osimhen.

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Galatasaray'ın 11'inde Batrakov sürprizi - Resim: 7

Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Arda Okan, Matos, Miroshi, Cherni, Efkan, Henrique, Armstrong.

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