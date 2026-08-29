Sarı-kırmızılılar iç sahadaki 36 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek zirve yarışında kayıp yaşamak istemezken, konuk ekip Göztepe ise zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.
Galatasaray'ın 11'inde Batrakov sürprizi
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, sahasında İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak kritik mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.Kaynak: Haber Merkezi
TAKIMLARIN FORM DURUMU VE İSTATİSTİKLER
Sezona Arca Çorum FK karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle başlayan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Erzurumspor FK'yi 4-0’lık net bir skorla mağlup etti. Topladığı 4 puanla averajla 2. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, ligde evinde oynadığı son 36 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
Konuk Göztepe ise ligin ilk haftasında Samsunspor ile 3-3 berabere kaldıktan sonra evinde Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. 1 puanla 14. sırada bulunan İzmir ekibi, Galatasaray ile Süper Lig tarihinde çıkacağı 65. randevuda galibiyet arayacak. İki takım arasında oynanan geçmiş 64 maçta Galatasaray'ın 39, Göztepe'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor.
GÖZLER YENİ TRANSFER BATRAKOV'DA
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Günay Güvenç dışında eksik bulunmazken; Göztepe'de sakatlıkları süren Godoi, Antunes, Sundberg ve Furkan Bayır kritik mücadelede forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina (Batrakov), Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Arda Okan, Matos, Miroshi, Cherni, Efkan, Henrique, Armstrong.