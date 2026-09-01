Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Rafael Leao hamlesinin ardından hücum hattına bir takviye daha gerçekleştirdi.
Galatasaray'dan forvete milli takviye: Deniz Gül transferi resmen açıklandı
Galatasaray, Portekiz'in Porto kulübünde forma giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Deniz Gül'ün transferi için oyuncu ve kulübüyle resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Haber Merkezi
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Porto forması giyen genç milli santrfor Deniz Gül’ü kadrosuna katmak için resmi adımları atan Galatasaray, transfer görüşmelerini KAP duyurusuyla kamuoyuna sundu.
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KAP AÇIKLAMASI GELDİ
Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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PORTO KARİYERİNDE 71 MAÇ
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Porto kariyeri boyunca toplam 71 resmi müsabakada görev yaptı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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