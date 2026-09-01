Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray'dan forvete milli takviye: Deniz Gül transferi resmen açıklandı

Galatasaray'dan forvete milli takviye: Deniz Gül transferi resmen açıklandı

Galatasaray, Portekiz'in Porto kulübünde forma giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Deniz Gül'ün transferi için oyuncu ve kulübüyle resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Galatasaray'dan forvete milli takviye: Deniz Gül transferi resmen açıklandı - Resim: 1

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Rafael Leao hamlesinin ardından hücum hattına bir takviye daha gerçekleştirdi.

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Galatasaray'dan forvete milli takviye: Deniz Gül transferi resmen açıklandı - Resim: 2

Porto forması giyen genç milli santrfor Deniz Gül’ü kadrosuna katmak için resmi adımları atan Galatasaray, transfer görüşmelerini KAP duyurusuyla kamuoyuna sundu.

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Galatasaray'dan forvete milli takviye: Deniz Gül transferi resmen açıklandı - Resim: 3

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Galatasaray'dan forvete milli takviye: Deniz Gül transferi resmen açıklandı - Resim: 4

PORTO KARİYERİNDE 71 MAÇ

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Porto kariyeri boyunca toplam 71 resmi müsabakada görev yaptı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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Galatasaray'dan forvete milli takviye: Deniz Gül transferi resmen açıklandı - Resim: 5
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