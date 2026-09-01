Galatasaray'dan forvete milli takviye: Deniz Gül transferi resmen açıklandı

PORTO KARİYERİNDE 71 MAÇ



Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Porto kariyeri boyunca toplam 71 resmi müsabakada görev yaptı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.