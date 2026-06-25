Yeniçağ Gazetesi
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Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Inter'in Fransız yıldızı Benjamin Pavard'ı transfer listesine aldı. Çok yönlü savunmacıya teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca - Resim: 1

Yeni sezon öncesi savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca - Resim: 2

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Inter'in Fransız savunmacısı Benjamin Pavard'ı gündemine aldı.

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Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca - Resim: 3

Okan Buruk'un istediği profile uyuyor
Haberde, teknik direktör Okan Buruk'un sağ bek ve stoper bölgelerinde görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu istediği, Pavard'ın ise sağ bek, sol bek ve stoper mevkilerinde forma giyebilmesi nedeniyle listenin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.

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Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca - Resim: 4

Inter ayrılığa sıcak bakıyor
Bonservisi Inter'de bulunan ve geçen sezonu Marsilya'da kiralık geçiren 30 yaşındaki futbolcunun, yeni sezon öncesinde tekliflere açık olduğu ifade edildi.

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Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca - Resim: 5

Haberde ayrıca Inter yönetiminin de Pavard için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.

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Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca - Resim: 6

Geçen sezon 37 maça çıktı
Benjamin Pavard, 2025-2026 sezonunda Marsilya formasıyla 37 resmi karşılaşmada görev aldı. Fransız savunmacı bu süreçte 1 gol atarken, 3 asistlik katkı sağladı.

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Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca - Resim: 7

2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcunun, Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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