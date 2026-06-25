Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca

Okan Buruk'un istediği profile uyuyor

Haberde, teknik direktör Okan Buruk'un sağ bek ve stoper bölgelerinde görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu istediği, Pavard'ın ise sağ bek, sol bek ve stoper mevkilerinde forma giyebilmesi nedeniyle listenin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.