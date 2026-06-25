Yeni sezon öncesi savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca
Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Inter'in Fransız yıldızı Benjamin Pavard'ı transfer listesine aldı. Çok yönlü savunmacıya teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.Kaynak: Diğer
Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Inter'in Fransız savunmacısı Benjamin Pavard'ı gündemine aldı.
Okan Buruk'un istediği profile uyuyor
Haberde, teknik direktör Okan Buruk'un sağ bek ve stoper bölgelerinde görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu istediği, Pavard'ın ise sağ bek, sol bek ve stoper mevkilerinde forma giyebilmesi nedeniyle listenin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.
Inter ayrılığa sıcak bakıyor
Bonservisi Inter'de bulunan ve geçen sezonu Marsilya'da kiralık geçiren 30 yaşındaki futbolcunun, yeni sezon öncesinde tekliflere açık olduğu ifade edildi.
Haberde ayrıca Inter yönetiminin de Pavard için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.
Geçen sezon 37 maça çıktı
Benjamin Pavard, 2025-2026 sezonunda Marsilya formasıyla 37 resmi karşılaşmada görev aldı. Fransız savunmacı bu süreçte 1 gol atarken, 3 asistlik katkı sağladı.
2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcunun, Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.