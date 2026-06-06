Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. kez şampiyonluğa ulaşaran Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında top koşturan milli futbolcu Can Uzun'u gündemine aldı.
Galatasaray’dan dev transferde kritik adım: Temaslar başladı
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen milli yıldız Can Uzun transferi için Alman kulübüyle masaya oturdu. İşte dev transfer hamlesinin detayları.
Sky'ın paylaştığı bilgilere göre Galatasaray, genç yeteneğin transferini bitirmek için Bundesliga temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı. Frankfurt'tan ayrılma fikrine sıcak bakan 20 yaşındaki milli oyuncunun, kariyeriyle ilgili kesin kararı Dünya Kupası organizasyonunun ardından vermesi bekleniyor.
Alman kulübünde sportif direktörlük görevini yürüten Markus Krösche'nin, Can Uzun için kapıyı 60 milyon avrodan açtığı belirtildi. Genç yıldızın Premier Lig ekiplerinin de radarında olduğu aktarılırken, Galatasaray'ın henüz resmi bir fiyat teklifi sunmadığı kaydedildi.
Ancak futbol kamuoyunda konuşulan iddialara göre sarı-kırmızılı yönetim, bu transfer için 40 milyon avroyu gözden çıkarmış durumda.
Geride kalan sezonda Eintracht Frankfurt formasıyla istikrarlı bir grafik çizen Can Uzun, takımıyla birlikte 28 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç oyuncu, bu maçlarda sergilediği 10 gol ve 6 asistlik performansla skora doğrudan katkı sağladı.
Daha önce medyaya yansıyan haberlerde Okan Buruk’un Can Uzun transferine özel bir önem verdiği belirtilmişti. Talep konusunda Buruk’un ısrarcı olduğu, yönetimin de transfer operasyonunu çok yönlü şekilde yürüttüğü ifade edilmişti.
Galatasaray ekibi oyuncunun ailesiyle de belirli temaslar kurmuştu. Uzun’un ailesinin Galatasaray’a transfere olumlu yaklaştığı, bu gelişmenin transfer ihtimalini arttırdığı iddiaları medyada yer almıştı.