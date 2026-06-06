Galatasaray’dan dev transferde kritik adım: Temaslar başladı

Alman kulübünde sportif direktörlük görevini yürüten Markus Krösche'nin, Can Uzun için kapıyı 60 milyon avrodan açtığı belirtildi. Genç yıldızın Premier Lig ekiplerinin de radarında olduğu aktarılırken, Galatasaray'ın henüz resmi bir fiyat teklifi sunmadığı kaydedildi.