Yeniçağ Gazetesi
19 Nisan 2026 Pazar
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Galatasaray’dan 7 milyon euro’luk hamle: Abdülkerim Bardakcı’nın yerine dünya yıldızı

Galatasaray’da tecrübeli savunmacı Abdülkerim Bardakcı, sezon sonunda sözleşmesinin son yılına girecek. Sol stoper arayışına giren sarı-kırmızılı ekip, Almanya’da belirlediği isim için 7 milyon euroluk teklif yaptı.

Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray’da yeni sezon planlaması şimdiden başladı. Yaz döneminde kadroya bir sol stoper eklenmesi bekleniyor.

1 6
Dört sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 31 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı’nın sözleşmesinde sona yaklaşılırken, yönetim alternatif isimler üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda Borussia Dortmund forması giyen bir oyuncu gündeme geldi.

2 6
GALATASARAY’DAN BENSEBAINI HAMLESİ

Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Ramy Bensebaini için Borussia Dortmund kulübüne 7 milyon euro teklif etti. Ancak Alman temsilcisinin, daha önce de transfer listesine giren Cezayirli savunmacıyı bırakmak istemediği belirtildi.

3 6
DORTMUND KARARINI KORUYOR

Ara transfer dönemindeki ilgiye rağmen Borussia Dortmund’un oyuncu konusundaki tutumunu değiştirmediği ve Bensebaini’yi kadro planlamasının önemli bir parçası olarak gördüğü ifade edildi.

4 6
GÖRÜŞMELERDE İLERLEME YOK

Taraflar arasındaki temaslarda henüz somut bir gelişme sağlanamazken, Galatasaray cephesinde transfer ihtimalinin zayıfladığı kaydedildi. Buna rağmen yaz döneminde şartların değişebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

5 6
BENSEBAINI’NİN PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada görev alan Ramy Bensebaini, toplam 2306 dakika sahada kaldı ve 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

6 6
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro